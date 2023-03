Letterappenninica anima l’estate

MONTAGNA

Federico Pagliai torna presidente di Letterappenninica. Lo scrittore ha accettato un incarico che per lui, socio fondatore dell’associazione culturale, non rappresenta una novità: Pagliai è stato infatti, fin dal 2015 anno di partenza, il primo presidente. Pochi giorni fa è stato rieletto per guidare ("dopo gli inevitabili rallentamenti causati dalla pandemia", precisa) una nuova fase dell’associazione. La novità è che tutto il resto del Direttivo ha il colore "rosa". Sono infatti donne le quattro consigliere elette: Pia Benedetti (vicepresidente), Giulia Venturi (segretaria) con Caterina Pistolozzi e Pamela Giorgi. Il primo impegno – annuncia Pagliai – sarà la riproposizione della rassegna estiva. Già si conosce il periodo (il fine settimana fra il 14 e il 16 luglio) e il tema generale ("Una montagna di donne"). Ci sarà inoltre un prologo in aprile così come non si esclude, a fine estate, una iniziativa di chiusura.

"La definizione del calendario è ancora in corso – commenta Pagliai – ma già possiamo dire che avremo ospiti in grado di raccontare le terre alte, nei loro problemi ma anche nelle loro potenzialità, secondo chiavi di lettura intriganti". Non sono neppure escluse iniziative, sempre sui grandi temi delle realtà appenniniche, in zone di pianura e in città. "Anzi – prosegue Pagliai – è proprio anche su questo che vorremmo lavorare come associazione culturale basata sul valore del libro e dunque sull’importanza di riflettere e far riflettere attorno al grande tema delle realtà interne e montane: un tema che riguarda tutti, ovunque si abbia la residenza, specie in un momento di grandi mutamenti come questo".

Andrea Nannini