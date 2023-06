Let's twist again!", Black Blues Brothers a Pistoia per uno spettacolo magico"

Ascolti quella musica e ti verrebbe, come minimo, da tenere il tempo coi piedi oppure, esplosione pura, da alzarti in piedi e cominciare a ballare. E invece no, perché quel che accade sul palco è qualcosa di talmente potente, magico, straordinario che non puoi far altro che guardare, ammirare, stupirti, meravigliarti e restar seduto perché niente di quel che succede possa sfuggire allo sguardo. Succede l’impossibile in "Let’s twist again!", secondo appuntamento della rassegna estiva Spazi aperti targata Atp-Teatri di Pistoia nonché secondo attesissimo show dei Black Blues Brothers, formazione composta da cinque acrobati kenioti che ha girato il mondo con un tour che ha segnato un totale di cinquecentomila spettatori, tanta gente comune ma anche tanti super ospiti come Papa Francesco, il Principe Alberto di Monaco e la famiglia reale inglese. Set di questo show in programma per martedì (ore 21.15) sarà la Fortezza Santa Barbara. Tutto prende le mosse da una fumosa sala d’aspetto di una stazione ferroviaria. Qui cinque uomini, per ingannare l’attesa, ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca ed è così che si accende la miccia: partolo acrobazie incredibili, piroette ed evoluzioni. I tavoli, le sedie, i dischi musicali, le bandiere e persino i passaggi a livello diventano supporti per dar vita a una danza che sembra non interrompersi mai. "Let’s twist again!" è uno spettacolo acrobatico comico musicale, prodotto da Mosaico Errante e distribuito in esclusiva mondiale da Circo e dintorni, è scritto e diretto da Alexander Sunny. I biglietti hanno un costo di 18 (intero) e 15 euro (ridotto), 8 euro per possessori Giovani card o Carta studente della Toscana. Prevendite attive on line su www.bigliettoveloce.it o alla biglietteria del Manzoni aperta oggi dalle 16 alle 19.

l.m.