Letizia Bagnoli eletta presidente

Letizia Bagnoli è il nuovo presidente del circolo di Fratelli d’Italia della sezione pesciatina. Prima donna a ricoprire questa carica, è stata eletta per acclamazione dall’assemblea generale che si è riunita all’Hotel Villa delle Rose. Residente a Pescia da 17 anni, ha lavorato a lungo in istituto di credito, motivo per il quale ha potuto conoscere bene il tessuto economico e sociale del territorio. "Un onore per me ricoprire questo ruolo a Pescia ed aprire questo nuovo capitolo che ci deve portare a scrivere il futuro non solo del partito, ma anche della città - ha detto Bagnoli - per questo ritengo che coesione, dialogo e coinvolgimento di associazioni ed enti, siano le fondamenta sulle quali basare la ripresa di Pescia". Ha poi aggiunto: "Dimostreremo che nella nostra città l’idea della politica è diversa, è elaborazione, è passione, è coinvolgimento. Siamo forza di governo, stiamo dimostrando di saper governare a livello nazionale, sono convinta che sapremo fare bene anche a Pescia".