L’Estra Pistoia torna al PalaCarrara Ma le porte rimangono "chiuse"

"E quindi uscimmo a riveder le stelle". Estra Pistoia non ha proprio attraversato la "natural burella" come Dante e Virgilio per arrivare alla spiaggia dell’Antipurgatorio, ma ha comunque faticato prima di tornare a rivedere la luce del PalaCarrara. Pistoia, da oggi torna a casa, al PalaCarrara.

Dopo la prima settimana di preparazione, compreso il torneo "Matteo Bertolazzi", prima ed unica partita amichevole che la squadra giocherà di fronte ai propri tifosi, i biancorossi finalmente potranno tornare ad allenarsi nel loro palazzetto. Lo spostamento di sede al PalaMelo di Quarrata si era reso obbligatorio per permettere i lavori di manutenzione al parquet del PalaCarrara. Una decisione, quindi, obbligata che ha creato qualche problema a livello logistico sia per la squadra che per il pubblico, il quale non ha potuto rispettare il "rito dell’abbraccio" in occasione del primo allenamento, accorso comunque in massa per assistere poi al trofeo "Matteo Bertolazzi": un momento molto sentito a Pistoia e che ha sempre meritato la massima attenzione di società e tifoseria, sia perché si tratta di ricordare "Teo" sia per la bontà dell’iniziativa della #7For You che, ricordiamo, dona ogni anno il ricavato in beneficenza.

Tant’è, le cose sono andate così e visto che indietro non si può tornare c’è solo da guardare avanti e vedere il lato positivo, ovvero che la squadra potrà almeno svolgere in casa sua la preparazione in vista dell’inizio del campionato, previsto per il primo di ottobre.

Estra Pistoia, in una nota, tiene a precisare che "al momento le sedute si svolgeranno a porte chiuse per permettere le operazioni di pulizia in tutto il perimetro del palasport, in seguito all’intervento realizzato in questi giorni. Successivamente, la società comunicherà gli orari e le modalità per assistere agli allenamenti".

Il popolo biancorosso dovrà così pazientare ancora un altro po’ prima di poter tornare sui gradoni del PalaCarrara per assistere agli allenamenti, vedere all’opera i nuovi giocatori e creare quel legame tra tifosi e squadra che è sempre stato uno dei punti cardini dei successi biancorossi. È risaputo quanto questo aspetto sia importante, se non fondamentale, e quando i tifosi potranno di nuovo rientrare nel palazzetto anche la squadra, soprattutto i nuovi arrivati, potrà rendersene conto.

Maurizio Innocenti