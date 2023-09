L’estate al rush finale Parola agli albergatori "Ad agosto tanti turisti ma servono più eventi"

Non l’ha mai nascosta, anzi nel suo batter di ciglia c’è tutta la voglia di mettersi in mostra sfidando le sorelle maggiori che si trovano a una manciata di chilometri da lei. Pistoia sogna da tempo di ritagliarsi un ruolo di primo piano sullo scenario turistico toscano. Un sogno che sembrava poter prendere consistenza (reale) già all’elezione della città a Capitale della cultura. Un trampolino di lancio senza precedenti per tuffarsi nel mare magnum addirittura mondiale. Ma puntualmente a ogni estate capoluogo e provincia sono a fare i conti (anche in tasca) di quanto abbia funzionato o meno il sistema. Quest’anno tanto i pistoiesi che sono rimasti in città quanto gli addetti hanno notato – riempiendosi d’orgoglio – un notevole andirivieni di visitatori fermarsi ammirati davanti alle nostre bellezze.

"Ad agosto i turisti non sono mancati a Pistoia e anche settembre manifesta un trend analogo: tanti stranieri, specialmente provenienti dal nord Europa e dall’America, pronti a pernottare in città", commenta chi davvero può avere il polso della situazione ovvero il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato, Tiziano Tempestini. E la riflessione non si basa sulle apparenze o sulle sensazioni ma sugli oggettivi numeri: quelli forniti dall’ultima ricerca dell’Osservatorio sul turismo dell’associazione stessa. Ma c’è un ma. "Tuttavia, resta evidente la necessità di munirsi di una proposta strutturale – fa notare Tempestini –, per proporsi come destinazione costantemente attrattiva e non come meta di passaggio".

Il bilancio positivo dell’ultima fetta di bella stagione è confermato dai diretti interessati. "Agosto – commenta Veronica Bozzi, di Villa Cappugi – è andato bene, abbiamo accolto molti stranieri arrivati qua individualmente, in particolare tedeschi, belgi, olandesi, spagnoli, francesi e inglesi. Hanno pernottato per due notti circa. Adesso assistiamo al ritorno degli americani e abbiamo già diverse prenotazioni da parte di gruppi (che restano in media 4-5 notti, ndr), ma ci pare evidente il fatto che viviamo di riflesso. I turisti ci scelgono perché siamo baricentrici e più convenienti rispetto a Firenze o ad altre città, ma poi non lasciano molto all’economia del territorio, perché dormono qui e trascorrono altrove il loro tempo. Dobbiamo, invece, dare loro validi motivi per rimanere. Un programma di eventi di ampio spessore ci aiuterebbe".

Anche per Sara Pasquetti, di Palazzo 42, agosto è andato bene: "Anche se la maggior parte delle prenotazioni è giunta last minute. Abbiamo accolto molti stranieri provenienti specialmente dall’Europa dell’est e dal sud America. Per settembre, invece, abbiamo diverse prenotazioni, in particolare dalle coppie. Il fenomeno che si rende più evidente – osserva – è che la stagione si è allungata: magari abbiamo meno date al completo, ma più utenti spalmati nel tempo". Sulla partita degli eventi destinati ad attrarre un turismo di spessore punta molto Dominga Bettaccini, di Villa Giorgia: "Li organizziamo da soli – precisa – e dall’inizio anno ne abbiamo messi insieme centocinque. Agosto si è rivelato un mese particolarmente interessante sia per la quantità di presenze, sia per la durata media del soggiorno: cinque notti, un dato che almeno in questo mese ha archiviato il mordi e fuggi. Anche per settembre saremo pieni, proprio grazie al fatto che lavoriamo sugli eventi e perché accoglieremo diversi meeting aziendali. Anche il nostro ristorante ci aiuta a fare la differenza".

"Appare ormai evidente – aggiunge Tempestini – che il turismo continui a rappresentare la principale delle risorse del nostro territorio. Per questo motivo dobbiamo preoccuparci di conoscerlo sempre più nel dettaglio, di aderire ai desiderata ed ai feedback degli utenti, di alzare complessivamente l’asticella della qualità offerta e intercettata. Pistoia ha tutte le caratteristiche per promuoversi come luogo di per sé appetibile nel mondo, ma dobbiamo cominciare a trattare il turismo per l’importanza che realmente riveste: servono evidentemente, da parte di tutti, dosi aggiuntive di visione e capacità di mettere a terra gli obiettivi. Missione complessa, ma non impossibile: è uno scatto che interessa tutta la città".

