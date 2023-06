L'estate al Circolo Arci di Santomato, Gioco, Magia e Animazione per i Bimbi

L’estate al Circolo Arci di Santomato è soprattutto per i più piccoli. È partito domenica 18 giugno il calendario "Spazi aperti-Bambini in festa", serie di iniziative che fino a metà agosto riserverà al pubblico junior serate di gioco, magia e animazione con qualche interessante approfondimento attorno al mondo dei bambini dedicato però ai genitori. Tra i prossimi eventi sabato 1° luglio l’"Abracadabra Show" accompagnerà il piccolo pubblico in un viaggio dentro la magia; venerdì 7 luglio ospite del circolo sarà il Clown Mammolo in un appuntamento organizzato dall’associazione Bimbi per sempre. Tutte le serate prendono il via alle 21 e sono a ingresso gratuito.