Leroy Merlin si ’allarga’. Ci sono 18 posti disponibili

Nuove opportunità di lavoro nella Gdi con Leroy Merlin, la nota catena specializzata in bricolage e fai da te seleziona personale. Per la Toscana si cercano addetti vendita weekend, artigiani professionisti, architetti, venditori, manager in store e progettisti mondo giardino. In tutto, si tratta di 18 posti di lavoro: 11 a Campi Bisenzio (Firenze) e 7 a Livorno. Gli interessati a lavorare presso Leroy Merlin devono candidarsi tramite il portale https://lavoro.leroymerlin.it/jobs riservato alle carriere e selezioni Leroy Merlin Lavora con noi. Le selezioni per i posti di lavoro in Leroy Merlin sono articolate, generalmente, in varie fasi. Iniziano con lo screening dei cv pervenuti, in base al quale vengono scelti i candidati il cui profilo risulta maggiormente in linea con le posizioni disponibili, che proseguiranno nel percorso di valutazione. Gli step selettivi successivi possono poi comprendere, a seconda dei casi, giornate di Assessment, che vengono organizzate per alcune ricerche, ed in ogni caso prevedono successivi colloqui con gli addetti HR e i futuri responsabili.