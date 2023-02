L’eredità politica dopo Aldo Moro

Nel quarantacinquesimo anniversario del rapimento dell’onorevole Aldo Moro, si celebrerà un evento che vuole essere una riflessione su ciò che ha lasciato, dal punto di vista politico, e su come è cambiato anche il modo di intendere la "cosa pubblica" dopo quei giorni così bui. L’appuntamento è in programma per lunedì a partire dalle ore 21 nella sala Vincenzo Nardi al primo piano del palazzo della Provincia in piazza San Leone in un convegno promosso da PoieinLab Ricerca Sociale, Cipes (Centro di Iniziativa Pistoiese sull’Economia e sul Sociale), Acli Provinciale, con il patrocinio della Provincia di Pistoia. Come ospite della serata ci sarà Gero Grassi (nella foto in alto), già membro della commissione parlamentare "Moro bis" ed anche autore di diversi libri sul caso. A moderare la serata ci sarà il direttore di Tvl, Luigi Bardelli. L’evento, aperto a tutti, sarà visibile in streaming sia sul canale YuoTube della Provincia di Pistoia, sia sulla pagina Facebook di PoieinLab Ricerca Sociale (https:www.facebook.comPoieinLab). S.M.