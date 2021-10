Ancora un bollettino all’insegna della stabilità, con una ventina di contagi a fronte, stavolta, di una discreta quantità di test eseguiti. Abbastanza buona la situazione in ospedale e nessun nuovo decesso. Ma andiamo a leggere i dati con i numeri riferiti alla giornata di ieri. I tamponi processati dai laboratori aggregati dell’Asl Toscana centro durante la fase di tracciamento e screening sono stati in tutto 2542. Sono emersi 91 nuovi casi di positività così suddivisi nell’area che comprende anche la nostra provincia: 56 a Firenze; 12 a Prato; 20 a Pistoia e 30 a Pisa.

I nuovi casi di contagio monitorati a domicilio sono così distribuiti nei vari comuni del territorio provinciale, di seguito indicati in ordine decrescente: 5 a San Marcello; 4 a Pistoia; 2 a Massa e Cozzile; 2 a Monsummano; 2 a Pieve a Nievole; 2 a Ponte Buggianese; 1 ad Agliana; 1 a Buggiano; 1 a Quarrata.

Infine uno sguardo alla situazione del nostro ospedale. Fino a ieri pomeriggio le persone ricoverate al San Jacopo erano in tutto 22: 20, in particolare, in isolamento in area covid e 2 in terapia intensiva. C’è stato un nuovo ingresso dal pronto soccorso, compensato da una dimissione.