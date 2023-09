E’ nata a Ponte alla Pergola il 2 settembre 1923 Leopoldina Nenciarini. I genitori erano mezzadri. Oggi, 2 settembre, festeggia 100 anni nella Rsa di Cantagrillo, ma ricorda bene il suo travagliato passato, in particolare l’amato figlio Alvaro, scomparso due anni fa e che per 60 anni ha accudito perchè aveva contratto la polio. E ricorda la guerra quando i partigiani si nascondevano nel balco di casa, e le elezioni del 1946: Leopoldina fu tra le donne che per la prima volta votarono alle amministrative del Comune di Pistoia, il 24 novembre 1946, come si legge nei racconti curati da Laura Billi per Settegiorni. La sorella Anna, le nipoti e i nipoti, i parenti e gli amici le augurano buon compleanno e di mantenere vivo l’interesse per i fatti del mondo.