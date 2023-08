"Leonardo da Vinci: Una strada bianca da Buriano a Quarrata"

Una "strada bianca" che da Buriano porterà gli appassionati di escursionismo e di storia sino alla casa natale di Leonardo da Vinci. Questo il piano al quale sta lavorando per il futuro la giunta Romiti, anticipato nella scorsa seduta del consiglio comunale dal consigliere di maggioranza Antonio Guidotti.

"Si tratta di un progetto in fase embrionale, che rientra nell’ambito delle operazioni volte a valorizzare il Montalbano – ha premesso a tal proposito il sindaco Gabriele Romiti – al pari di quella che vogliamo realizzare insieme al Comune di Carmignano. Ne abbiamo già parlato con il sindaco di Vinci e l’intenzione comune di andare avanti, se non altro, c’è. Staremo a vedere, restiamo fiduciosi".

Un’operazione che è direttamente legata ai lavori in corso alla Magia, visto che la strada dovrebbe partire proprio dalla villa. E percorrendola, i visitatori giungeranno fino alla casa di Leonardo, situata nel Comune di Vinci. Un tragitto che dovrebbe superare i dieci chilometri, che verrà eventualmente definito nei dettagli nei prossimi mesi. E che, quando sarà pronto, sarà inserito anche nell’applicazione “Visit Quarrata“, che dovrebbe essere definitivamente lanciata il prossimo anno. Un’app che elencherà ai turisti i luoghi d’interesse del territorio, proponendo una serie di iniziative. "Prospettiamo la valorizzazione del Montalbano – ha detto Guidotti – e quando tutto sarà pronto, l’app Visit Quarrata proporrà al visitatore la possibilità di visitare la cada di Leonardo da Vinci proprio attraverso questa strada bianca". Un’opera che non potrà tuttavia prescindere come detto dal maxi-cantiere del quale è attualmente oggetto Villa La Magia, e che proseguirà (relativamente) a lungo. Stando al cronoprogramma, gli interventi previsti nei locali interni dovrebbero concludersi entro la fine dell’anno, mentre quelli all’esterno dovrebbero proseguire per la quasi totalità del 2024.