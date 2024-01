Lenta ripartenza. Riaperto l’atrio. I servizi attivi

Un passo avanti verso il ritorno alla normalità per la biblioteca Michelucci di Quarrata, che dal giorno della riapertura al pubblico – limitata per ora all’atrio – aggiunge il servizio di restituzione di libri presi in prestito nelle altre biblioteche della rete di Pistoia oltre al prestito e restituzione di ciò che è all’interno della sede quarratina. Dopo l’alluvione del 2 novembre, che ha colpito in modo devastante la biblioteca comunale di piazza Agenore Fabbri, aumentano le funzioni a beneficio dei lettori e dei frequentatori affezionati. Gli orari di apertura della biblioteca sono lunedì, martedì, giovedì, venerdì al pomeriggio dalle ore 14 alle 17, mentre il mercoledì e il sabato al mattino dalle 9 a mezzogiorno. I servizi al momento disponibili riguardano la restituzione dei prestiti scaduti e la scelta di altri documenti per il prestito tra quelli che sono in mostra nell’atrio, dove sono esposte le migliori proposte e le novità editoriali per adulti e bambini. Sempre nell’atrio è presente una postazione dedicata alla consultazione del catalogo online, dove vedere anche i servizi MyDiscovery e i videotutorial. L’alluvione che ha invaso il centro quarratino a novembre non aveva risparmiato l’edificio dove il patrimonio della biblioteca che è di circa 60mila opere ha subito danni ingenti. Nei magazzini, completamente allagati, erano conservati documenti antichi in formato cartaceo, che grazie anche all’aiuto dei volontari sono stati imbustati per essere posti a basse temperature che evitino la proliferazione di funghi, in attesa che i volumi vengano restaurati. Un’operazione delicatissima, per cercare di recuperare quanto più possibile del prezioso materiale custode della memoria culturale del territorio. La scorsa settimana un aiuto concreto per sostenere la risistemazione della biblioteca Michelucci è arrivato dalla Giorgio Tesi Group e da Bcc Banca Alta Toscana e presto arriverà un contributo anche da La Nazione.

Daniela Gori