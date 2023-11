L’ennesimo grido delle associazioni: "Fermare subito il progetto funivia"

Fermare il progetto per la costruzione della funivia Doganaccia Corno alle Scale, è quanto hanno chiesto le Associazioni presenti alla conferenza stampa "Neve Diversa" tenutasi ieri mattina alla serra di Montuliveto, aggiungendo che: "quei fondi andrebbero investiti per servizi residenziali e turismo slow". Ha aperto i lavori Antonio Sessa, affiancato da Vanda Bonardo e Fausto Ferruzza, tutti in rappresentanza di Legambiente, poi Roberto Marini e Marco Beneforti per il Wwf e Laura Bonanno della Lipu. Infine Roberta Beneforti di Italia Nostra e un gruppo di rappresentanti del comitato "Un altro Appennino è possibile". Alla conferenza stampa era presente Valerio Sichi, recentemente autosospesosi dall’incarico di segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico, proprio a causa della contrapposizione che lo ha visto protagonista su fronte opposto a quello del Consiglio comunale sammarcellino, a trazione Pd. "Queste persone – ha esordito Sessa – rappresentano la vecchia politica, è giunta l’ora di farsi da parte", a rincarare la dose ci ha pensato Samuele Pesce che ha accusato i consiglieri di Luca Marmo di non decidere e arrampicarsi sugli specchi per giustificare decisioni prese da altri, inoltre: "dicono che l’impianto sarà al servizio del turismo estivo mentre è finanziato dal Paino Neve. Quello che è grave e che dispiace molto è la frattura generata in termini di coesione sociale, in un momento di difficoltà in cui ci sarebbe bisogno del contrario". La Bonardo ha accusato I favorevoli all’impianto di voler scimmiottare I grandi centri turistici alpini e ha suggerito, viceversa, di valorizzare la propria identità: "è giusto attrarre tante persone ma vanno portate su grandi spazi, non in un’area ristretta come prevede questo progetto". Fausto Ferruzza ha messo l’accento sul fatto che nevica sempre meno affermando che: "questa è una battaglia nazionale di buon senso". Roberto Marini ha parlato del fallimento della politica, prendendo spunto dai recenti fatti che hanno vista devastata tanta parte della pianura. Marco Beneforti invece ha affermato che di funivia ce n’è già una e per i bisogni degli escursionisti è sufficiente, inoltre la Provincia di Pistoia è fanalino di coda nella protezione ambientale, rilevando anche che tutta la parte rivolta verso l’Emilia, a iniziare dal Comune di Sambuca, è comletamente dimenticata. In conclusione Sessa ha ironizzato sul fatto che l’assessore regionale Leonardo Marras trovi il tempo per andare in Consiglio comunale ma non lo trovi per parlare con le associazioni e Bonanno ha concluso: "la politica rincorre consensi. Questo è uno spreco di risorse".

Andrea Nannini