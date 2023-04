L’enigma della plastica Differenziata a due volti ma la provincia "tiene"

PISTOIA

Pensare che il nostro territorio sia "plastic free", nella migliore delle ipotesi continua a rimanere utopia, anche se il consumo pro-capite è più basso di quello della media Toscana in special modo per il capoluogo nonostante, in provincia, ci siano casi ben più complessi. A rivelare questa speciale cartina è l’analisi di Openpolis riattualizzando i dati della raccolta differenziata del 2021, ovvero l’ultima disponibile al momento (per quella del 2022 ci sarà da aspettare, come sempre, perlomeno la fine dell’estate). Partendo da un livello più alto, si nota come la Toscana sia al settimo posto in Italia per il consumo pro-capite con una media di 32,83kg a persona (ricordiamolo che in questa media vengono calcolati tutti i cittadini, neonati e ultra-novantenni compresi) ben lontana da chi guida la graduatoria, ovvero la Valle d’Aosta, con 54,87kg e decisamente più su della Calabria che ha solo un 9,1kg di plastica consumata a testa.

Ed è proprio su questo aspetto che bisogna fare un distinguo molto importante: questi numeri sono, ovviamente, fortemente condizionati dalla quantità di raccolta differenziata che viene fatta e, di conseguenza, il consumo di plastica può essere più basso se poi, quando si arriva al conferimento nel cassonetto, non si differenzia o lo si fa nella maniera errata. Sempre a livello toscano, sono solo due i comuni che raccolgono più di 100kg procapite - Radicofani nel senese e Bibbona sulla costa tirrenica - mentre in provincia la classifica è guidata da Pescia con 46,9kg di plastica raccolta nel corso del 2021. La città dei fiori ha staccato in maniera decisa tutti gli altri comuni, visto che al secondo posto c’è sempre la Valdinievole con Chiesina Uzzanese (40,3kg) e poi Agliana (39,7 kg). La classifica sembra particolarmente buona per la città di Pistoia visto che il consumo si attesta a 25,9kg, ovvero il dato quasi più basso di tutta la provincia distaccandosi anche dalle realtà della piana verso Prato. Detto dell’accoppiata in tandem, come spesso succede, fra Larciano e Lamporecchio che arrivano a superare i 37kg, subito dietro torna in evidenza la Piana pistoiese con Montale (34,7kg) e Quarrata (32,7). In montagna i numeri sono pressoché identici un po’ dappertutto (San Marcello ed Abetone Cutigliano poco sotto i 27kg, segno che bisogna migliorare e nemmeno poco) mentre per la Valdinievole il dato indubbiamente più rilevante sono i soli 15,9kg di Marliana (ed anche qui potrebbe rientrare nella casistica del poco raccolto perché poco differenziato).

Una rilevazione che, però, cozza con altri mesi di chiusura quasi totale per molti degli hotel vista la minor presenza di turisti. Eppure basta volgere lo squadro qualche chilometro più in la per vedere come le dinamiche possono cambiare in fretta e furia: a Montemurlo si viaggia oltre i 76kg di plastica pro capite, verso la costa invece il record ce l’ha Borgo a Mozzano con 70kg. E’ probabile, infine, che in qualche comune, per esempio Pistoia, il dato possa essere basso a fronte di una differenziata che, nel 2021, doveva ancora entrare a pieno regime.

Saverio Melegari