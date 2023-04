L’emergenza abitativa aumenta "Rifinanziare misure di sostegno"

Una mozione pressoché identica in tutti i consigli comunali della provincia, per impegnare le varie giunte e i sindaci "ad attivarsi nei confronti del governo nazionale affinché venga garantito il rifinanziamento delle principali misure di sostegno all’affitto per i nuclei familiari indigenti, a partire dal fondo sociale per l’affitto e dal fondo morosità incolpevole, strumenti efficaci per rispondere al disagio abitativo di una fetta sempre più rilevante di popolazione". Non solo: si chiede anche che "Venga previsto un specifico canale di finanziamento per sostenere le spese per la ristrutturazione degli alloggi di risulta, velocizzando i tempi per l’assegnazione e dando risposte concrete a persone e famiglie beneficiare in attesa di una sistemazione di edilizia residenziale pubblica".

E’ quanto chiede il Partito Democratico, di concerto con il Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari), per contrastare l’emergenza abitativa, che si fa sentire in maniera importante anche nella provincia. "E’ un tema caldo su tutto il territorio, reso rovente dalle scelte del governo nazionale – attacca Walter Tripi, segretario comunale del Pd –. Finora c’erano delle misure di sostegno importanti, come il fondo sociale per l’affitto e il fondo morosità incolpevole, adesso si è registrata una brutta battuta d’arresto. Sono decisioni che colpiscono le fasce più deboli, mettendo un gran numero di famiglie in difficoltà – conclude – per questo abbiamo deciso di provare ad accendere una luce in tutti i consigli comunali della provincia".

"Un’azione coordinata che nasce dal comune di Pistoia, ovviamente il più colpito, ma prontamente abbracciata da tutti con spirito condiviso – spiega Pier Luigi Galligani, segretario provinciale del Pd – Ponte Buggianese l’ha già discussa e approvata all’unanimità, Pieve a Nievole idem. E presto vedremo cosa succederà negli altri consigli comunali. E’ vero che parliamo di scelte nazionali – ammette – , ma è altrettanto vero che le conseguenze di queste scelte poi ricadono sui territori, dunque è giusto che anche a livello locale gli amministratori si prendano la propria fetta di responsabilità politica. Si vanno infatti a intaccare aiuti consolidati che rispondevano a un numero sempre crescente di richieste di aiuto, segno che il problema esiste ed è serio".

"Quello che colpisce è il contesto in cui sono state prese certe decisioni – esordisce Davide Innocenti, segretario provinciale del Sunia – un momento di grande difficoltà economica, aggravato dalle ben note dinamiche sovranazionali, per non parlare dell’assenza di politiche abitative strutturate e del colpo di grazia che è stato inferto al reddito di cittadinanza. Tutti elementi che vanno a profilare una vera e propria emergenza. Nel 2022 in provincia di Pistoia ci sono state 1978 domande ammesse per il fondo sociale per l’affitto – ricorda – un numero in crescita, così come sono in crescita gli sfratti per morosità incolpevole. Togliere gli aiuti in questo contesto è un fatto grave, dunque ben venga questa iniziativa. In particolare auspico che in sindaco Alessandro Tomasi possa sollecitare il proprio partito per fare qualcosa, magari con un emendamento nell’ultimo decreto aiuti che possa restituire un po’ di risorse. In ogni caso servirà un tavolo straordinario per l’emergenza abitativa in provincia – conclude Innocenti – ora più che mai c’è bisogno di fare proposte e dare risposte ai cittadini in difficoltà, tra cui ci sono sempre più persone normali che scivolano inesorabilmente sotto la soglia della povertà".

Alessandro Benigni