Leggi e prevenzione per la parità di genere. La parola agli esperti. E la camminata insieme

Uniti per combattere la violenza di genere. Amministratori locali, volontari delle associazioni ed esponenti delle forze dell’ordine promuovono importanti appuntamenti per sensibilizzare la Valdinievole sul tema del femminicidio e dei terribili abusi commessi contro le donne questo fine settimana. Si intitola "Luci sull’oscurità: eliminare ogni forma di violenza contro le donne", il convegno organizzato questa mattina dal sindacato della polizia di Stato Siulp, a partire dalle 10, nel salone Portoghesi delle Terme Tettuccio. All’iniziativa interverranno Chiara Contesini, pubblico ministero della procura di Pistoia, Sabrina Contrucci, legale del centro antiviolenza "365 giorni al femmine", Lourdes Reboldo, psicologa del centro antiviolenza, e Gaetano Di Mauro, vicequestore e dirigente del commissariato di Montecatini. Modera Gianluca Solimene, segretario provinciale del Siulp. Seguirà una dimostrazione del campione di Mma Pietro Falco dedicata all’autodifesa.

Federica Rastelli, assessore ai servizi sociali, ha presentato due appuntamenti in programma per domani. A partire dalle 9.30, alle Terme Tamerici, "365 giorni al femminile" organizza "Ardire, arte e parole contro la violenza di genere". Saranno presenti i bambini delle classi quarte della scuola elementare Don Facibeni, con gli elaborati dedicati al tema della violenza di genere, e gli studenti del liceo scientifico Salutati. Alle 11.30 si esibiranno le allieve della scuola di danza "Artefact", mentre a seguire è in programma un momento musicale con "Le molecole d’amore" e i successi degli anni Sessanta. Alle 14.30 è in programma una tavola rotonda dedicata alla violenza sulle donne con gli amministratori della Valdinievole.

Alle 8.30, sempre domani, partirà una camminata organizzata dalle atlete di Terme Parkrun, in collaborazione con la commissione pari opportunità del consiglio comunale. Grazie alla Fidapa, guidata dalla presidente Helga Bracali e di "365 giorni al femminile", nei prossimi mesi altri specialisti che hanno lavorato su questo difficile tema interverranno nelle scuole. Arriverà anche un giovane che ha perso la madre, assassinata dal compagno.

A Ponte Buggianese, domani in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà la: "Camminata in rosso", contro la violenza sulle donne, alla seconda edizione, organizzata dall’associazione Senza veli sulla lingua, con il patrocinio del Comune di Ponte. Ai partecipanti è richiesto di indossare qualcosa di rosso. La passeggiata è aperta a tutti. Il ritrovo è in piazza del Santuario, alle 10. La camminata è in simultanea con altre camminate in rosso in Italia di Svsl, senza veli sulla lingua.

Daniele Bernardini