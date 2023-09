"Leggere i muri", le creazioni di LdB in mostra

Di storie ne ha raccontate già parecchie e sono quasi tutte storie la cui narrazione comincia da un volto. Sono bambini, sono donne, sono personaggi di storia, di cultura o di fantasia, sono persone comuni – ed ecco il tema sociale – morte sul lavoro, sono volti noti dello sport o dello spettacolo estrapolati dal loro contesto e ‘catapultate’ in strada, per inviare un messaggio a una platea potenzialmente enorme. Il tratto distintivo è chiaro, inconfondibile e fa capo alla cosiddetta ‘stencil art’, la firma è quella di LdB, protagonista fino al 5 ottobre di una mostra dal titolo "Leggere i muri" allestita alla Biblioteca San Giorgio (inaugurazione venerdì alle 18). Si tratta di un viaggio nella produzione artistica di LdB dai suoi esordi fino ad oggi. Lo street artist, nato e cresciuto a Pistoia, durante l’adolescenza si appassiona all’arte urbana. Da subito si esprime utilizzando la stencil art, con la quale realizza soggetti simbolici ed elementi di cultura popolare declinandoli sia in chiave ironica e provocatoria sia dolce e romantica.

È attraverso lo studio e la ricerca del concetto che propone immagini suscitando sentimenti comuni, piccole grandi emozioni nel cuore di coloro che si trovano di fronte ad una sua opera trovata in un angolo della città o davanti ad una sua tela. Le sue creazioni artistiche si fondono prevalentemente con il tessuto urbano dando frutto a opere che nella città prendono vita, compaiono, scompaiono e si trasformano in base al passaggio del tempo e dell’uomo valorizzando dal punto di vista architettonico ed estetico gli scenari urbani solitamente esposti al degrado o vandalizzati.

Per questa mostra personale sono state selezionate opere uniche realizzate in studio, stencil originali, tele, serigrafie, fotografie e installazioni che permettono allo spettatore di seguire il processo attraverso il quale l’artista si è evoluto nel corso degli anni. Durante il percorso espositivo il visitatore potrà apprezzare e approfondire il linguaggio di LbB oscillando tra i contrasti del bianco e nero e le tonalità vivide delle sue bombolette spray. Tra i suoi personaggi disegnati non possiamo non citare i ‘nostri’ Silvano Fedi, Marino Marini, Kobe Bryant, passando per Francesco Nuti, Leonardo da Vinci, Pantani, Davide Astori, Roberto Baggio, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Carlo Verdone, Mike Bongiorno e una vastissima altra serie di rappresentazioni a tema misto. Non solo arte pura a fruizione collettiva per LdB che recentemente è stato coinvolto anche in un progetto promosso dall’unità funzionale Salute Mentale Adulti, allo scopo di far emergere il potere riabilitativo dell’arte nel paziente affetto da disturbi mentali.

linda meoni