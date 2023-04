Legambiente si schiera contro le Rsa a Vicofaro "Non sono necessarie"

Non va giù il via libera alla costruzione di due nuove Rsa nella zona di Vicofaro da parte della sezione locale di Legambiente che, con una lunga nota, prova a controbattere questa decisione, già presa più di un mese fa dal consiglio comunale pistoiese. "Una scelta che ci lascia interdetti – ammette Legambiente con, in testa, il proprio presidente Antonio Sessa – innanzitutto perché sembra esserci totale distanza di questa iniziativa rispetto alla linea che a livello regionale e nazionale si intende dare all’assistenza con le cure domiciliari. Il secondo motivo di sconcerto è legato all’impatto ambientale e al consumo del suolo: ancora una volta, piuttosto che ricercare e riqualificare edifici a oggi già esistenti e abbandonati, si preferisce individuare zone di verde in una zona ampiamente trafficata portando cemento, asfalto e inquinamento di varia natura".

A questo proposito, la stessa Legambiente snocciola i dati degli ultimi anni che riguardano la città: il tasso di consumo del suolo, che è medio-alto, è aumentato del 5,5% tra il 2008 e il 2018 oltre alle criticità legate alla qualità dell’aria. Per questo, secondo l’associazione ambientalista il nuovo insediamento che dovrebbe nascere fra via Sauro e via Donati per complessivi 160 posti letto potrebbe "avere effetti negativi sulla salute degli anziani e dei residenti della zona in generale".

"A Pistoia non vi è alcuna necessità di creare 160 nuovi posti in Rsa – conclude Legambiente – e sebbene possa risultare più agevole e forse anche più conveniente destinare le risorse ad una struttura che generi profitto, tale scelta si discosta totalmente dalla situazione reale dei cittadini comuni, la cui disponibilità economica è sempre più minacciata dall’aumento del costo della vita e della fruizione di servizi che dovrebbero essere pubblici, gratuiti e accessibili in modo semplice ed immediato. Invece, tali servizi risultano sempre più costosi e meno efficienti nella prestazione".

red.pt