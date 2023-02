Legambiente e Lipu attaccano: "Che fine ha fatto il piano del verde?"

Il "Piano del verde" approntato dal Comune di Pistoia? "A due anni di distanza dal suo lancio, datato 27 luglio 2021, ancora oggi non se ne vede traccia". A lanciare questo monito, in maniera congiunta, sono Legambiente Pistoia e Lipu, che vogliono sapere cosa si stia muovendo su questo fronte per dotare la città dei giusti spazi, nuovi o da riqualificare, necessari per avere punti fermi per quello che è il benessere dei cittadini.

"Si tratta di un piano che definisce il ’profilo verde’ della città a partire dai suoi ecosistemi naturalistici – scrivono in una nota congiunta le due associazioni – e prevede gli interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano: è uno strumento strategico, che guida tutte le politiche di trasformazione urbanistica locale e le conseguenti scelte delle amministrazioni comunali in materia di verde pubblico. Eppure, a distanza di due anni, ancora non se ne vede traccia. Ad oggi, in procinto della produzione del piano strutturale e del piano operativo, si rischia di arrivare a definire gli strumenti urbanistici per i prossimi anni senza aver dato il giusto peso ad uno degli aspetti più importanti per il benessere dei cittadini".

Legambiente e Lipu fanno riferimento anche alle ultime classifiche sulla qualità della vita, dell’aria e dell’ecosistema urbano che non hanno posizionato la nostra provincia propriamente ai primi posti. "Rischiamo di perdere (nuovamente) l’occasione di dare un deciso miglioramento dei parametri ambientali cittadini, che non vedono Pistoia ben posizionata nelle varie classifiche nazionali – proseguono - sarebbe anche l’occasione per un credibile passo in avanti per acquisire davvero il ruolo di ’capitale del verde’ di cui tanto si parla, ma che si può conseguire solo con una profonda trasformazione e innovazione dell’approccio culturale ed economico di tutti. Il Piano del verde sarebbe uno degli elementi fondamentali per la transizione ecologica che dobbiamo affrontare e che richiede una presa di responsabilità collettiva".

Infine c’è anche il tempo per puntare il dito su quella che è la considerazione data alle associazioni ambientaliste. "Vengono fatte spesso osservazioni di grande superficialità – concludono all’unisono Legambiente e Lipu - dipingendole in un modo che rende più facile non rispondere alle loro osservazioni o richieste. In più occasioni uffici e amministratori hanno cominciato ad intavolare confronti e collaborazioni, ma in questa occasione è necessario che la trasparenza nei confronti della cittadinanza sia massima. E’ necessario fare un passo in più, e in tempi rapidi. Il volto che si prevede assuma la città per i prossimi dieci, quindici anni è questione di tutti".

