Legambiente: "Accadde pure due anni fa"

La zona dello sversamento, in questi giorni, è stata monitorata anche da Legambiente per capire realmente cosa potesse essere accaduto. "Successe la stessa cosa anche un paio d’anni fa – racconta Antonio Sessa, presidente di Legambiente Pistoia – questa volta la schiuma è arrivata dopo un lungo periodo di assenza di piogge e, per di più, con forme ancora più grandi di quanto non avvenne all’epoca e adesso resta una sensazione di preoccupazione". Un fenomeno certificato da Arpat e che fa pensare subito ai responsi del rapporto 2022 sulla qualità delle acque in provincia di Pistoia e non solo. "Questo episodio conferma quanto detto sul finire dello scorso anno da Legambiente – aggiunge Sessa – sullo stato non ottimale dei nostri fiumi e torrenti: rispetto al passato questi episodi si verificano anche decisamente a monte rispetto ai consueti dati registrati nella piana. Mi dispiace, però, che dopo il precedente monito la politica tutta non si è mossa per capire meglio le problematiche: ho messo al corrente di questo anche alcuni consiglieri comunali, mi auguro si possa fare qualcosa e, nel frattempo, attendiamo le risposte di Arpat".

S.M.