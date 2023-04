L’edilizia e l’ambiente: lezioni a scuola

Iniziativa congiunta tra Cna Pensionati Toscana Centro e Istituto Omnicomprensivo di San Marcello. Nei giorni scorsi una delegazione dell’Associazione degli artigiani ha fatto visita ai ragazzi della 2° C della scuola media Renato Fucini, per parlare di edilizia sostenibile e risparmio energetico. A dare forma a questa bella collaborazione è stato il progetto, nato nel 2008 da una intuizione che si è rivelata preveggente, consistente nella costruzione di un modello in scala, nel quale studiare le soluzioni di una casa a bassissimo impatto, è stata realizzata anche quella a grandezza naturale ed è possibile vederla a Pian degli Ontani. Il modello venne costruito, con la massima cura per ogni particolare da Roberto Ceccarelli, noto artigiano della Valle del Sestaione, coadiuvato da studenti e insegnanti. La piccola casa è stata seguita con meno continuità a causa delle innumerevoli limitazioni dovute al covid, però dopo qualche necessario restauro effettuato recentemente, il manufatto è stato presentato e spiegato da Michela Peruzzi, ex insegnante e da Cristiano Biagini che le è succeduto nel ruolo, avvalendosi di un bel filmato che ne analizza tutte le caratteristiche. Al termine Franco Menichini ha spiegato i valori del lavoro artigianale e quanto sia in grado di regalare grandi soddisfazioni. A portare il saluto della scuola alla delegazione formata oltre che da Franco Menichini, da Donella Paolini, Lido Tamburini, Roberto Ceccarelli e Paolo Nannini, è stata la vicepreside, Francesca Vogesi, che ha ripercorso le tappe del progetto.

Andrea Nannini