"L’eco delle donne". Riflessione e confronti

Le donne fra lavoro, famiglia ed emancipazione. Sono questi i temi di una riflessione proposta per l’8 marzo dalle 17,30 dai "Maestri del lavoro" e l’associazione "Gli angeli del bello" di Pistoia. L’evento (L’eco delle donne) è in programma a Eventito’s, in piazzetta Sant’Atto (Vicolo dei Bacchettoni) e sarà coordinato da Maria Cecilia Bassi (Angeli del bello) e Stefania Innocenti (Maestri del lavoro). Presenterà Daniela Coppi, console dei Maestri del lavoro. Nel corso dell’incontro sono previsti i saluti di Alessandra Zecchi degli Angeli del bello di Firenze, e gli interventi di Cristina Palandri (pittrice), Giuseppe Fanciullo (ex dirigente Inail), Chiara Margelli (avvocato). Previste alcune letture tratte dalla Costituzione e dalla vita di donne famose, curate da Cecilia Ricciarelli, Maria Cecilia Bassi e Stefania Innocenti. Rebecca Scorcelletti e Ferruccio Scorcelletti impreziosiranno l’evento con alcuni brani musicali.