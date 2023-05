Le vittime del terrorismo Una ferita sempre aperta

Celebrato ieri dalle istituzioni pistoiesi il Giorno della Memoria, in ricordo di tutte le vittime e stragi del terrorismo, nazionale e internazionale. "È veramente molto importante ricordare le persone che sono state ingiustamente uccise sulla base di pseudo ideali politici – ha commentato il prefetto Licia Donatella Messina –. Gli anni 70-80 sono stati anni durissimi. Io c’ero, ero giovane ma c’ero. Il ricordo è importante ed è necessità, come per tutti questi eventi traumatici per la società, di trasmissione alle generazioni future. Un atto di civiltà è stata la legge che ha riconosciuto questa giornata, il 9 maggio, in quanto giorno in cui è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro crivellato di colpi all’interno di quella macchina. Un’immagine che nessuno dimenticherà mai, io ricordo che ero in assemblea d’istituto nel mio liceo. E poi tante altre vittime innocenti, non soltanto politici, statisti, ma anche semplici dirigenti di azienda. Qualche anno fa ho partecipato ad una cerimonia della Memoria in Senato e ho conosciuto i parenti e addirittura persone coinvolte direttamente che sono stati gambizzati. No, non possiamo dimenticare. La storia fa parte di noi e dobbiamo trasmetterla ai giovani, e ricordarla sempre anche noi". Alla presenza di tutte le autorità civili e militari, il prefetto Licia Donatella Messina, il sindaco Alessandro Tomasi insieme al vicepresidente della provincia Gabriele Giacomelli e al presidente del Centro Studi Donati, Francesco Niccolai, hanno deposto due corone di alloro in prossimità della Chiesa di San Francesco, nell’area Monumentale dedicata alla Memoria Storica. "In qualità di presidente del Centro Studi Donati continuerò sempre a celebrare questo giorno perché ha una valenza molto importante per la nostra comunità tutta – ha detto Niccolai –. Per noi del Centro Studi Donati, che ci battiamo per i valori di pace e giustizia, ricordare in queste giornate vuol dire combattere a modo nostro la violenza di ogni genere. Oggi lo facciamo in questo Monumento inaugurato il 13 maggio 1979, pensato e ideato da Giancarlo Niccolai, mio nonno ed ex presidente, assieme alle grandi menti degli architetti Giovanni Battista e Giampiero Bassi. Quindi per noi ricordare è un duplice dovere". Gabriele Acerboni