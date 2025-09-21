Le vetrate di Santa Maria del Fiore sulle chitarre di Fabrizio Paoletti

E’ "The eye of Florence" l’ultimo progetto partorito dalla mente vulcanica e dalle mani esperte di Fabrizio Paoletti. Il fondatore e titolare di Paoletti guitars, azienda con sede a Quarrata che produce chitarre elettriche di alta gamma in legno di castagno distribuite in tutto il mondo e che si distingue per la meticolosa lavorazione artigianale e il legame con la tradizione italiana, ha deciso di offrire con i suoi strumenti musicali un tributo alla maestosità della cupola del Duomo di Firenze.

Un’idea appena messa in cantiere, ma che ha preso avvio nel 2023, quando Paoletti ha cominciato a pensare di riprodurre a mosaico in madreperla le otto vetrate tonde e istoriate, gli "occhi" appunto, del tamburo della cupola di Santa Maria del Fiore su altrettante chitarre.

Una tecnica che aveva già applicato ai suoi strumenti in altre occasioni, come nel caso delle dieci chitarre con i mosaici dedicati al viaggio di Marco Polo, due delle quali adesso fanno parte delle collezioni private di Sting e di Johnny Depp. Per realizzare questi otto pezzi unici è riuscito a ottenere la collaborazione dell’Opera del Duomo e della sezione di artigiani autorizzati che si occupano del restauro e della manutenzione della cattedrale, che hanno fornito le otto formelle uniche e originali da incastonare posteriormente alle chitarre. Il prototipo numero zero (nella foto piccola: Nord Est Resurrezione) sarà donato all’Opera il prossimo 7 ottobre, entrando così a far parte di un’antologia di realizzazioni artistiche presenti all’interno.

"Volevo rendere omaggio alla città famosa in tutto il mondo e che è parte delle nostre radici toscane – ha spiegato Paoletti durante la serata al Victory cafè di Montemurlo, in cui ha messo a parte del progetto i suoi estimatori insieme al general manager Filippo Martini –, ma questo lavoro è davvero complesso, ho dovuto fare molti tentativi e andare per gradi, prima di arrivare a essere soddisfatto del risultato della prima chitarra. E’ stato necessario anche cambiare la forma della cassa armonica, farla più arrotondata, perché potesse contenere il disegno rotondo".

Le vetrate, concepite da Donatello, Ghiberti, Paolo Uccello e Andrea del Castagno, raffigurano scene della vita di Cristo e di Maria, contrassegnate dai punti cardinali. "Ma quella di ovest, che un tempo raffigurava l’Annunciazione di Paolo Uccello, è stata distrutta da un fulmine nel 1828 – prosegue il racconto Paoletti – dunque ci sarà una chitarra sulla quale ho deciso di reinterpretare il progetto che fece nell’Ottocento Ulisse Forni, ma che non venne mai realizzato". Scolpite in castagno stagionato e acero canadese, decorate con quasi 6.000 tessere di madreperla veneziana, le chitarre presentano un motivo ricorrente sul retro che riproduce la geometria di un tappeto marmoreo della cattedrale e includono una "gemma nascosta", un frammento autentico della cattedrale, che sarà fornito dal museo.

Ogni chitarra è unica e si distingue per le raffigurazioni presenti sulla tastiera e sulle parti frontali e laterali del corpo dello strumento. Il risultato è una fusione di arte antica e maestria artigiana, che sarà svelata in esclusiva all’evento "The Eye of Florence" nel 2026. Ci vorrà infatti ancora circa un anno prima che gli strumenti musicali siano tutti finiti e pronti per essere acquistati da collezionisti. Chitarre che pur producendo un suono perfetto saranno mantenute nelle teche per non sciupare il mosaico. Le altre chitarre pregiate di produzione Paoletti da tempo invece vengono scelte per essere suonate sui palchi di artisti internazionali come Jon Bon Jovi, Roger Waters e italiani tra cui Pinguini Tattici Nucleari, Cesare Cremonini e Il Volo.

Daniela Gori