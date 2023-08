"Le vacanze con i nonni" alla San Giorgio Dal laboratorio al teatro per stare insieme

Dopo il successo di questa estate, torna il calendario "Le vacanze con i nonni", iniziative rivolte ai bambini e ai loro nonni per trascorrere insieme tempo di qualità. Gli appuntamenti, promossi dall’associazione Amici della San Giorgio, si svolgono nella sezione ragazzi della Biblioteca San Giorgio. Si comincia venerdì 1° settembre con un laboratorio creativo con Simona Maionchi e si prosegue il 6 settembre con il teatrino dei burattini con Paolo Giordano, l’8 settembre laboratorio pop-up con Cristiano Spinelli e il 13 ultimo appuntamento con Selene Franci e Sara Magnolfi per un un laboratorio sensoriale. L’offerta è rivolta a bimbi (max dodici) in età tra i 5 e gli 11 anni accompagnati dai nonni. Per partecipare prenotarsi con una mail a [email protected]