Le urne e la propaganda elettorale. Vertice in Prefettura sulle regole: "Si rispettino le regole”

Pistoia, 30 maggio 2024 – Una campagna elettorale corretta. Nelle regole. La Prefettura di Pistoia ha promosso un incontro in videoconferenza, al quale hanno preso parte i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici, i delegati delle liste ammesse alla competizione elettorale, nonché dei rappresentanti delle forze di polizia, della polizia provinciale e delle polizie municipali dei Comuni, per richiamare l’attenzione sulle corrette modalità di svolgimento della propaganda elettorale in vista delle prossime consultazioni europee ed amministrative, fissate per sabato 8 e domenica 9 giugno.

Obiettivo della riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Pistoia, Roberto Caiati, è stata la sensibilizzazione di tutti i soggetti interessati sui principali aspetti della disciplina della propaganda elettorale, per assicurare che il confronto politico avvenga nella piena osservanza delle disposizioni vigenti e "in un clima di civile e ordinata dialettica democratica". In particolare, a questo proposito, è stata richiamata l’attenzione sulla disciplina in materia di affissioni di manifesti di propaganda elettorale, secondo la quale "gli stampati, i giornali murali e gli altri manifesti di propaganda elettorale possono essere affissi esclusivamente negli spazi appositamente determinati dalle giunte municipali". A tal proposito – spiega una nota della Prefettura di Pistoia – gli intervenuti sono stati invitati a riportare tempestivamente alle forze dell’ordine e alle polizie municipali ogni irregolarità, per sanzionare gli abusi ed ogni forma di propaganda che deturpi il decoro urbano.

Si è inoltre ricordato che – sottolinea la nota della Prefettura all’esito dell’incontro – in ragione dell’anticipazione delle operazioni di voto alle 15 di sabato 8 giugno, il divieto di propaganda elettorale (il cosiddetto e ben noto silenzio elettorale) avrà vigore dalle mezzanotte di sabato 8 giugno, comprendendo poi l’intera giornata di domenica 9 giugno: in tale lasso di tempo, dunque, non potranno tenersi comizi né manifestazioni di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico; saranno parimenti vietate le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti, nonché ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.

Ai partiti ed alle formazioni politiche impegnate nella campagna elettorale per le consultazioni europee e per quelle amministrative – che interessano vari Comuni della zona – è stato indirizzato l’invito a svolgere le iniziative e le manifestazioni consentite nello spirito di una corretta e ordinata dialettica, volta a fornire al cittadino informazioni e conoscenze utili ad un consapevole esercizio del diritto di voto.