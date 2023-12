Le ultime Presi due giocatori. De Simone parlerà il 27

Uno smantellamento vero e proprio quello operato in seno alla Pistoiese: via tutti i dirigenti ed i giocatori (gli ultimi in ordine di tempo sono stati Caponi e Davì, che hanno rescisso il contratto), squadra al momento affidata al tecnico della formazione juniores Gabriele Parigi e alla guida della società è rimasto solo il ’patron’ Maurizio De Simone. Uno scenario impensabile o quanto meno che nessuno sperava potesse accadere, almeno non in questi modi e in queste proporzioni. La Pistoiese però, nonostante tutto, è scesa in campo nella sfida contro il Lentigione schierando tutti i ragazzi della squadra juniores ed uscendo sconfitta per 3-0: segno che ad oggi non c’è nessuna intenzione da parte della società di mollare. Potrà sembrare paradossale, strano, irreale, tutto ciò che si vuole ma la società pur con una sola persona al comando ed a gestire tutto esiste ed è operante al punto che sono stati portati a termine due acquisti.

Si tratta di Niccolò Zucchini, portiere classe 2002 che al momento della firma con la società arancione era svincolato, nonchée Demetrio Ielo, classe 2000, esterno, che in passato ha collezionato esperienze nel Casarano, Castrovillari, Recatanese, Catanzaro, Cittanovese, Santa Maria e Gioiese. Parlare di mercato in un momento come questo suona strano ma i fatti ad oggi sono questi ed a questi dobbiamo attenerci. Per saperne di più dovremo aspettare la conferenza stampa indetta da Maurizio De Simone per il 27 dicembre, in quell’occasione sarà possibile capire quale futuro attenderà la Pistoiese, cosa intenderà fare la società e verificare se esistono sempre le condizioni per poter andare avanti rigorosamente in maniera dignitosa per il rispetto dovuto alla città ed ai tifosi. Una conferenza stampa che a questo punto si fa decisamente interessante perché al di là di qualsiasi cosa, di chi siano o meno le colpe, l’aspetto fondamentale è salvare la Pistoiese. Un patrimonio di tutta la città.

Maurizio Innocenti