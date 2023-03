"Le strutture vicine al collasso"

Sanità: è emergenza pronto soccorso, 118 e liste di attesa. A riportare l’attenzione sul servizio della sanità pubblica, finito nella bufera nelle ultime settimane, è la Uil Fpl Toscana Centro che ha deciso di scrivere al presidente di Anci, sindaco di Prato, Matteo Biffoni perché riunisca e intervenga insieme agli altri sindaci toscani. "La situazione dei pronto soccorso della Toscana è grave – scrivono nella lettera aperta a Biffoni dalla Uil –, diventata ingestibile dagli addetti ai lavori, in primis a causa della grave carenza organica, ma anche per una gestione che non agevola i servizi della medicina di prossimità. Nei pronto soccorso toscani sembra di essere sotto assedio. Ci sono pazienti da tutte le parti e una lunga fila di ambulanza in attesa, sembra uno scenario da “maxi emergenza”. Il personale che opera sul campo, in prima linea, è arrivato all’esasperazione. Servono soluzioni drastiche, altrimenti anche la Toscana si ritroverà come altre Regioni a dover fare i conti con i pronto soccorso gestiti dai privati o dalle cooperative". Altro punto su cui intervenire, secondo la Uil, è il 118, in difficoltà a causa dell’emorragia dei medici che hanno abbandonato (licenziamenti riassorbiti dal mondo del privato più remunerativo e tranquillo). Infine le liste di attesa.