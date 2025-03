"Le strade colabrodo?. Un danno"

Gli imprenditori ci sono e continuano a investire (peraltro con buoni ritorni economici) sul territorio, ma con le buche, si va poco lontano. Per questo è necessario un serio e costante intervento da parte delle amministrazioni pubbliche. È quanto dice il presidente provinciale di Confesercenti Pier Luigi Lorenzini, dopo essere stato in Val di Luce. "Frequento la Val di Luce da tanti anni - dice Lorenzini - e devo dire che questa stagione è stata particolarmente fortunata, con tanta neve ancora presente in montagna ella seconda metà di marzo) e anche diverse giornate di sole. Inoltre alcuni imprenditori lungimiranti hanno fatto importanti investimenti sul territorio, tra tutti il nuovissimo hotel “I pionieri”, il moderno Val di Luce Spa Resort e anche il rifugio “Le rocce”, che ha dato un interessante tocco alpino alla nostra montagna".

Fin qui le buone notizie. Ma a rischiare di vanificare - almeno in parte - quanto detto finora c’è un fattore di estrema rilevanza. "La strada di accesso alla Val di Luce e il piazzale di arrivo - prosegue il presidente di Confesercenti - sono in pessime condizioni e non sono degni di un paese moderno. Da più parti si sono invocati anche nel recente passato investimenti da parte dei privati, che come detto hanno risposto in maniera più che brillante, ma poi tutto potrebbe essere vanificato se non vengono svolte le necessarie manutenzioni sulle infrastrutture. Io nel rilancio della montagna pistoiese ci credo davvero e noto con estremo piacere che anche gli imprenditori sono fiduciosi, ripagati da buone presenze anche di turisti provenienti da fuori regione e stranieri (magari sarebbe bello se un maggior numero di pistoiesi si facesse vedere da questeparti). Ma servono anche i giusti presupporti da una parte per ripagare l’impegno di chi investe nello sviluppo e crea posti di lavoro, e dall’altra per tentare di fidelizzare chi vieneda queste parti per turismo o per sciare". "Giusto, pertanto, dare una connotazione alpina alla Val di Luce - conclude Lorenzini - ma poi anche gli amministratori pubblici devono fare la loro parte: l’imprenditore, per avere successo, deve infatti sentire la fiducia e il sostegno del pubblico. E con le buche sulle strade si va poco lontano".