Le sedi e gli orari per una giornata dedicata all’arte. E domani sera veglia in musica con la Borgognoni

Nel periodo delle festività natalizie, i Musei Civici di Pistoia (Museo Civico d’arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni) e la mostra "Revox" di Federico Tiezzi. "Dai Ritratti di fine millennio (1986) a Vasari. Le Vite (2021-2023), in corso a Palazzo Fabroni", saranno aperti al pubblico tutti i giorni con il seguente orario: oggi sabato 23, domenica 24, martedì 26 (Santo Stefano), sabato 30 e domenica 31 dicembre, sabato 6 (Epifania) e domenica 7 gennaio, dalle 10 alle 18.Aperti anche lunedì 25 dicembre (Natale) e lunedì primo gennaio (Capodanno), dalle 16 alle 19; dal 27 al 29 dicembre e dal 2 al 5 gennaio dalle 10 alle 14.

Ingresso gratuito alle sedi museali e alla mostra "Revox" per Natale, Capodanno e 7 gennaio in occasione di #domenicalmuseo. Visto che il tempo necessario per visitare la mostra può variare perché dipende dalla visione più o meno completa di uno o più video (13 in totale, ciascuno dei quali della durata media di 18 minuti), è consentito ai visitatori di riutilizzare il biglietto d’ingresso fino al termine del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

Ricordiamo anche l’appuntamento di domani, domenica 24 dicembre, alle ore 22, nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale, in piazza del Duomo, con il concerto della Veglia della Banda Borgognoni diretta dal Maestro Carlo Cini. Musiche di Puccini, Angerer, Elton Johm, Menken, Martin & Blane, Weiss, Vidale e Berlin. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.