Le ragazze di San Frediano al teatro Francini

La ricostruzione di una favola moderna tra prosa e poesia, quella affrescata da Vasco Pratolini nel più noto romanzo "Le ragazze di San Frediano", che arriva adesso in teatro grazie al lavoro di tre artiste fiorentine di grande talento e molto amate dal pubblico, Anna Meacci, Daniela Morozzi e, alla chitarra, Chiara Riondino, che è pure autrice delle canzoni che si intervallano alla parte recitata nello spettacolo. Da segnarsi in agenda è la data di domani 14 aprile, ore 21, teatro Francini di Casalguidi, nuovo appuntamento della stagione teatrale promossa e organizzata dal Comune di Serravalle Pistoiese con i Teatri di Pistoia.

"Le ragazze di San Frediano" è apparso in volume per l’editore Vallecchi nel 1952 (poi divenuto, due anni più tardi, un film con Antonio Cifariello, Giovanna Ralli e Rossana Podestà, diretto da Valerio Zurlini): una resa cinematografica del vivace quartiere fiorentino di Borgo San Frediano che diventa il vero protagonista del racconto, snodandosi nelle strade e piazze di Firenze tra piazza del Carmine, piazza Pitti, le Cascine, Santa Croce, Cestello, ponte alla Carraia, via della Vigna, porta San Frediano, via Pisana, borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, piazza Piattellina, via Maggio…. Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

Da questo spirito a questo titolo così evocativo nasce lo spettacolo di Meacci, Morozzi e Riondino, nato da un lavoro che ha preso le mosse in pandemia, momento in cui le tre, decise a segnalare quanto la cultura fosse importante per il nutrimento dell’anima, realizzarono una vera e propria tournée di fronte agli spazi teatrali chiusi che suscitò il grande interesse del pubblico.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 11 euro alla Biblioteca Eden Casalguidi (0573.917414), alla biglietteria del Teatro Manzoni (0573.99160927112) o del Funaro (0573.977225), oppure ancora on line su www.bigliettoveloce.it. Prosegue sempre al Francini anche la sezione dedicata alle scuole con la produzione targata Atp Teatri di Pistoia, "Smacchia la Wanda: cronaca di una ribella annoiata" di Francesca Giaconi in collaborazione con Antonella Carrara, protagonista Ornella Esposito (mercoledì 12 aprile, ore 9.20 e ore 10.30; fascia d’età: 37 anni. Biglietti al costo di 5 euro). Anche in questo caso, l’alta adesione da parte degli istituti del territorio, ha reso necessaria l’aggiunta di una recita. Il prossimo appuntamento della stagione è con il monologo di Francesca Sarteanesi, "Sergio", in scena il 12 maggio.

linda meoni