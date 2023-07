Anche nel mese di agosto proseguono le proiezioni all’aperto nell’arena di Porta al Borgo. Il programma è a cura di Mabuse Cinema in collaborazione con il Comune di Pistoia. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.20 al costo di 6 euro (biglietto intero) o 5 euro (ridotto per bambini da 3 a 14 anni, adulti sopra i 65 anni). E’ possibile abbonarsi con 5 ingressi a 25 euro e 10 ingressi a 45 euro. Martedì 1° agosto "Guardiani della Galassia vol.3" (Usa, 2023; 150’) di James Gunn, con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista. Mercoledì 2 agosto "Ritorno a Seoul" (Francia-Cambogia, 2022; 117’) di Davy Chou, con Ji-min Park, Kwang-rok Oh.