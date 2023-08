Le Piastre incorona il re della Bugia Pratelli sarà l’ospite d’eccezione

Manca poco all’inizio della 47esima edizione del Campionato italiano della Bugia, fissato per sabato 5 e domenica 6 agosto. Quest’anno ospite d’onore sarà David Pratelli, mentitore a denominazione d’origine più che garantita; chi meglio di uno degli imitatori più celebrati può definirsi bugiardo? Uno che quando parla non è nemmeno sicuro di essere se stesso e rischia di confondersi, uno che rischia di dover guardare lo specchio per saperne di più sul proprio conto. Non c’è bugiardo migliore di chi intinge la propria arte nella vita di altri per poterla raccontare a modo suo.

"In tutto quello che faccio c’è un pizzico di bugia – racconta – dovendo immedesimarsi nei panni degli altri non puoi essere mai te stesso, è un fatto comune per quelli che fanno il mio mestiere. Il mio modo di interpretare il ruolo è quello di raccontare in modo ironico, di sdrammatizzare. La bugia può servire, nelle situazioni drammatiche, a tirar fuori un po’ d’ironia per avere sempre quel pizzico di spensieratezza e non guardare per forza la realtà di quel momento, ci sono persone che vedono in maniera negativa anche le situazioni positive. Io sono sempre stato all’interno di un mio mondo, a 15 o 16 anni ero sempre Celentano, poi mi sono camuffato in un mondo tutto mio fatto di tante cose: varietà, intrattenimento, calcio, in fondo in fondo non mi sono preso mai tanto sul serio, se non quando parlo di calcio. Il mio personaggio preferito è Pinocchio e questo dice tutto. La bugia è bella quando è a fin di bene".

Soggetto menzognero e affascinante, David Pratelli si avventura nell’anima dell’artista: "L’artista ha sempre una visione contorta della vita, la bugia in questo ha sempre un aspetto prevalente. Gassmann diceva che l’attore è un bugiardo nato; chi lavora nello spettacolo non può prescindere, inoltre spesso è proprio lo spettatore a volersi sentire raccontare una piacevole bugia invece di una drammatica verità. A volte c’è bisogno di un’illusione che aiuta a sognare, in quel periodo sogni ma sei nella menzogna. La bugia fa parte della vita, tutto ciò che fa parte della quotidianità diventa stabile, pensa ai cantanti che cantano emozioni che non sono loro ma degli autori e che, forse, non hanno mai provato. Il pubblico crede al cantante ma si tratta di una menzogna che però li fa sognare e che magari può diventare realtà. Poi è chiaro che anche la persona più convinta di dire la verità dice la sua, non è certo che sia la verità anche degli altri".

Andrea Nannini