Le opposizioni attaccano "Un segno di incapacità"

Dopo l’ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Pistoia nei confronti della parrocchia di Vicofaro, anche l’opposizione in consiglio comunale vuole dire la propria. "Nonostante siano trascorsi sette anni dall’insediamento dell’amministrazione Tomasi, non erano ancora state messe in atto azioni efficaci per superare questa costante emergenza che ha portato alla marginalizzazione delle comunità immigrate, generando problemi di coesione sociale, igiene e sicurezza nel quartiere – affermano Partito Democratico e Civici e riformisti in una nota congiunta –. Ad oggi difatti la gestione della Giunta non si è dimostrata adeguata, sebbene ci siano state ripetute sollecitazioni da parte dei gruppi di opposizione. Ultima delle quali – aggiungono – la mozione urgente di pochi giorni fa che chiedeva ancora una volta di promuovere un tavolo di lavoro con i soggetti istituzionali, con i portatori di interesse e le organizzazioni del terzo settore, per affrontare la situazione e adottare le azioni necessarie a ridurre il sovraffollamento della struttura, nella piena tutela dei diritti degli ospiti e dei residenti del quartiere. Seguiremo con attenzione gli sviluppi di questa ordinanza, che arriva a pochi giorni dallo stanziamento da parte della Regione dei fondi per la mappatura della situazione a Vicofaro – concludono – e chiederemo di avere chiarezza sulla gestione e sui tempi e modalità di intervento affinché non si crei ulteriore caos ma si provveda in modo efficace ad affrontare questa situazione, lasciata per troppo tempo gonfiare".

Più incisivo l’affondo di Pistoia Ecologista Progressista: "Questa ordinanza del sindaco è un atto grave, che dimostra ancora una volta l’incapacità di questa amministrazione di affrontare e governare la situazione di Vicofaro – attaccano –. Appena 10 giorni fa la Regione Toscana ha stanziato 30.000 euro da destinare alla Sds Pistoiese per la mappatura delle persone ospitate nella parrocchia di Vicofaro e per il decongestionamento della struttura. Un intervento concordato con il Comune e che lo stesso Sindaco aveva anticipato in aula. Che senso ha accordarsi per ricevere fondi dalla Regione – s’interrogano – e dopo pochi giorni, prima ancora di utilizzarli, firmare lo sgombero? Il Sindaco pensa davvero che i locali saranno sgomberati dalla forza pubblica, oppure siamo di fronte all’ennesimo atto di propaganda per scaricare le proprie responsabilità, prendendo in giro anche i cittadini del quartiere che vivono una oggettiva situazione difficoltà per il sovraffollamento e la gestione dei rifiuti, per altro aggravata dalle alte temperature di questi giorni? E dove si intenderebbe ricollocare le 164 persone attualmente ospitate in quella struttura? Si pensa di risolvere la situazione con la forza, lasciando 164 persone in mezzo alla strada? È questo il marchio di disumanità che merita la città di Pistoia? E inoltre – concludono da Pep –, davvero il sindaco pensa che così si migliorerebbero le condizioni di accoglienza, di integrazione e di convivenza con il quartiere e con la città?".

