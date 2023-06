Le opportunità del Fesr Marras parla alle imprese "Focus nuove tecnologie"

Oltre 500 milioni di euro, per quelle imprese intenzionate ad investire soprattutto in innovazione, digitalizzazione e sviluppo. Questa la cifra messa a disposizione delle aziende pistoiesi e di tutta la Toscana in generale dal Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027 (cofinanziato dalla Regione) per affrontare la transizione digitale e la transizione ecologica. Ad illustrare l’iniziativa "Toscana Europa" è stato l’assessore regionale alle attività produttive e al turismo Leonardo Marras, arrivato in città nel pomeriggio di ieri. I primi bandi dovrebbero essere pubblicati sul sito della Regione nelle prossime settimane, stando se non altro a quanto anticipato dall’ingegner Angelo Marcotulli. "Si tratta di una dotazione complessiva di oltre 500 milioni di euro per investimenti produttivi, che secondo i nostri calcoli genereranno fino a 2,7 miliardi di investimenti privati in tutta la regione – ha confermato Marras - con un particolare focus sull’uso delle nuove tecnologie, sulla capacità delle imprese di fare un salto tecnologico auspicato da tempo". Si rivolgeranno quindi alle piccole e medie imprese che mirano a puntare sulla digitalizzazione. Per quanto concerne il distretto pistoiese, dovrebbero poterne usufruire ad esempio anche le aziende vivaistiche, a condizione però che si tratti di investimenti legati alla tecnologia e ai servizi. "L’importo del fondo non riguarda la produzione agricola – ha specificato Marras, facendo chiarezza sui beneficiari – quanto piuttosto la filiera e quelle imprese collaterali di servizi che mirano a digitalizzarsi". All’incontro di ieri era presente anche il presidente della Provincia, Luca Marmo.

"Queste risorse rappresentano a mio avviso un’importante occasione di crescita per tutto il territorio – ha commentato – e vanno in direzione di una sinergia fra il pubblico ed il mondo del privato. L’innovazione tecnologica è una delle sfide del futuro prossimo. Al pari della transizione ecologica". A tal proposito, Marmo ha poi ricordato il "Piano strategico di sviluppo del territorio provinciale di Pistoia", anticipandone due progetti che stanno andando avanti e che riguardano le comunità energetiche e il turismo. Per quanto riguarda le comunità energetiche, siamo di fatto arrivati allo studio di fattibilità, anche grazie al sostegno di Fondazione Caript. Contiamo nel giro di qualche mese di arrivare alla formazione di tre o quattro comunità, come primo passo verso un’unica comunità energetica provinciale - ha concluso – e anche il turismo sarà fondamentale, considerando la riscoperta del cosiddetto turismo lento.

Giovanni Fiorentino