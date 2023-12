Le opere di Rodari donate alla scuola

Tanti buoni libri per i ragazzi di Campo Tizzoro: donata dal Circolo Arci La Fortezza- L.Bugiani di Pistoia, alla scuola primaria di Campo Tizzoro, una importante e apprezzata dotazione di opere di Gianni Rodari, a cui la scuola è intitolata. L’evento, a cui hanno partecipato i ragazzi della scuola e le loro insegnanti, con il presidente dell’Associazione, Alfredo Taddei, i consiglieri Patrizio Giacomelli e Daniela Vignozzi, in rappresentanza del Circolo e il dirigente scolastico Carlo Rai per l’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello, è stato particolarmente emozionante. E’ iniziato con la recita collettiva della poesia "Il mercante di stelle", dello stesso Rodari, ed è proseguito con la lettura da parte della giovanissima Layla, di un biglietto di ringraziamenti rivolto al Circolo. L’augurio è stato quello di "avere tanta curiosità", niente meglio degli scritti di Gianni Rodari, può aiutare i ragazzi a svilupparla.

Andrea Nannini