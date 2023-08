Le opere di Marino a Firenze? "Mai senza il nostro consenso"

"Ogni eventuale spostamento deve essere autorizzato dalla Soprintendenza". E’ in queste poche righe il nucleo della lettera che la soprintendente Antonella Ranaldi ha inviato, il 21 luglio scorso (ma il testo è stato diffuso soltanto in questi giorni), al presidente della Fondazione Marino Marini di Pistoia, l’avvocato Carlo Carnacini e, per conoscenza, al prefetto di Pistoia Licia Donatella Messina, al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e al direttore regionale dei Musei della Toscana, Stefano Casciu. Il riferimento è all’ipotesi, comunque non ancora nota al pubblico all’epoca della lettera, di uno spostamento delle opere di Marino a Firenze. Ed è chiaro, in questa comunicazione ufficiale, l’intento della Soprintendenza e cioè dichiarare di "eccezionale interesse culturale" le opere del Maestro e quindi di dire un "no" deciso all’operazione.

La lettera segue, di quasi due mesi, la sentenza pronunciata, il 30 maggio del 2023, dal Consiglio di Stato al termine del procedimento che ha visto la Fondazione Marini contro il Ministero della Cultura (e quindi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato), che si è espresso a favore della Fondazione Marino Marini togliendo il vincolo di pertinenza delle opere del grande scultore pistoiese al complesso del Palazzo e della ex chiesa del Tau dove sono presenti – scrive la soprintendente Ranaldi – duemilasettecentonovanta opere del Maestro. Anche se il vincolo di pertinenza non c’è più, spiega l’architetto Ranaldi: "I beni della Fondazione che risalgono a più di 70 anni, restano sottoposti ope legis (per forza di legge) alla disciplina di tutela ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del Decreto legislativo numero 42 del 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio che così recita: "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico".

E torniamo alla frase centrale della comunicazione della soprintendente Antonella Ranaldi: "Pertanto ogni eventuale spostamento deve essere autorizzato da questo Ufficio. E’ inoltre intenzione – si legge ancora – di questa Soprintendenza, procedere con la dichiarazione di eccezionale interesse culturale delle raccolte e a tal fine a breve comunicherà il relativo avvio del procedimento".

E’ di pochi giorni fa la notizia della decisione della Fondazione Marino Marini di trasferire a Firenze, in ottobre, nel Museo di San Pancrazio, le opere monumentali di Marino che sono attualmente custodite nei magnifici spazi dell’ex chiesa del Tau, che si affaccia su Corso Fedi ed è in gestione al Ministero per i beni culturali.

"Noi trasferiamo solo le opere conservate nella Chiesa del Tau su precisa richiesta e di intesa con la Direzione dei musei della Toscana – ci ha spiegato, nei giorni scorsi, il presidente Carnacini –. La Fondazione non farà nulla che non sia autorizzato dalla Soprintendenza, ove richiesto dalla legge: lo spostamento delle sole sei sculture dall’ex chiesa del Tau è stato espressamente chiesto dalla Direzione Regionale Musei, tant’è vero che al sopralluogo del 3 agosto era presente anche la direttrice, Sandra Tucci, con la quale si sta attuando tutta l’operazione".

