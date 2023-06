Le opere di Marini qui La Fondazione Caript offre uno dei suoi spazi con Comune e Regione

Le opere del maestro che tornano ad essere visibili dopo anni di buio, a Pistoia, nella città in cui Marino Marini aveva piantato radici, intessuto relazioni forti. Dove? In una delle sedi Pistoia Musei – che sia Antico Palazzo dei Vescovi, Palazzo de’ Rossi o Palazzo Buontalenti non è al momento noto -, in tempi che potrebbero essere brevissimi. A ricordare la cronaca degli ultimi giorni fatta di sentenze, accuse, colpi di scena, annullamenti e anche tante chiacchiere parrebbe uno scenario da fantascienza. Eppure è il risultato dell’incontro svoltosi ieri tra i membri del Comitato promotore del Piano strategico della cultura della città di Pistoia e dell’area pistoiese che riunisce Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia, Diocesi di Pistoia e di Pescia, Camera di Commercio Pistoia-Prato e Fondazione Caript.

Ruolo di primo piano in questo scacchiere lo svolge la Fondazione Caript, attraverso il suo ente strumentale Pistoia Musei, con la messa a disposizione di una delle tre sedi principali dove potrebbero essere trasferite a stretto giro le opere oggi ‘in ostaggio’ al Tau. Ora dunque sul tavolo c’è una proposta che vuole insistere sulla forza e rilevanza dell’ente promotore e che nero su bianco offre una soluzione tampone in attesa del 2026. Sì, perché all’orizzonte per il Comune di Pistoia c’è sempre quella scadenza, che fa riferimento alla consegna dei lavori al Convento di San Lorenzo: è lì che nelle intenzioni del sindaco, come già annunciato a più riprese, dovrà aver sede permanentemente il nuovo Museo Marini.

Un’"apparecchiatura" che, così la presenta il Comitato, avrebbe dalla sua anche il vantaggio d’essere a costo zero per la Fondazione Marini di Firenze guidata dall’avvocato Carlo Carnacini, avendo offerto sia Pistoia Musei sia il Comune di Pistoia attraverso il Simup (Sistema Museale Pistoiese) la disponibilità e la professionalità del proprio personale a garanzia di fruibilità delle opere da parte del pubblico. È finita qui? Non ancora: la Regione Toscana proseguirà, rivedendo e integrando, l’iter congiunto con il Comune di Pistoia per "l’avvio di un percorso concertato che consenta al Museo Marino Marini di Pistoia di conseguire tutti i requisiti necessari per accedere alla qualifica di Museo di rilevanza regionale". Infine, perché il percorso sia davvero condiviso, ecco anche la proposta della Fondazione Caript di istituire un gruppo di lavoro permanente con la partecipazione della Fondazione Marino Marini di Firenze finalizzato alla riapertura del museo.

"La collaborazione tra soggetti pubblici e privati di Pistoia ha permesso di arrivare a questa proposta. La nostra città – è il commento del sindaco Alessandro Tomasi - mette a disposizione, attraverso Pistoia Musei, spazi e personale per valorizzare l’opera del Maestro. Un risultato che deve essere letto alla luce della soluzione a lungo termine già offerta nel polo museale di San Lorenzo, il cui recupero è già finanziato e la cui gara è stata aperta. Ringrazio tutti per gli impegni presi".

"È una proposta che abbiamo fatto per la salvaguardia e la valorizzazione di un importante patrimonio artistico che siamo disponibili a gestire – ha aggiunto il presidente di Fondazione Caript, Lorenzo Zogheri -. Questo impegno rientra nella missione della Fondazione, che da sempre tutela e promuove l’arte e la cultura come elementi di identità del territorio, aggregazione della comunità e promozione turistica". Infine un monito che arriva dallo stesso Zogheri: "Condizione indispensabile affinché questa proposta possa concretizzarsi è la condivisione fra tutte le istituzioni coinvolte. Per questo auspico che il senso di responsabilità prevalga con l’unico obiettivo di non perdere un patrimonio artistico di inestimabile pregio e ritengo un segnale molto positivo quanto emerso dall’incontro".

linda meoni