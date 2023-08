Le opere degli Uffizi a La Magia L’evento a gennaio, dopo i lavori

Gli "Uffizi diffusi" dovrebbe finalmente approdare a Quarrata fra la fine dell’anno e i primi mesi del 2024, nella migliore delle ipotesi. Chiudendo così nel migliore dei modi un percorso iniziato nel 2021. Lo ha confermato il sindaco Gabriele Romiti, che ha così fatto il punto dell’operazione che punta a realizzare a Villa La Magia una mostra (o una serie di mostre) di opere d’arte provenienti dalla Galleria degli Uffizi. Un’iniziativa analoga a quella che la direzione della Galleria sta portando avanti in tutta la Toscana, come testimoniano le recenti mostre organizzate anche a Montelupo e nel Mugello. Ma il piano parte dai tempi della pandemia: l’adesione di Quarrata risale alla precedente legislatura, a seguito di una mozione presentata dall’attuale assessore al turismo Mariavittoria Michelacci (allora consigliera di minoranza).

Il direttore della Galleria degli Uffizi Eike Schmidt visitò La Magia insieme all’ex-sindaco Marco Mazzanti, restandone positivamente colpito e dando il via libera all’operazione in chiave prospettica. Che non si è ancora concretizzata essenzialmente per due motivi: il primo, di carattere burocratico, riguarda il fatto che la villa patrimonio dell’Unesco non facesse parte dell’ex-Polo Museale Fiorentino e l’organizzazione di eventuali esposizioni in collaborazione con gli Uffizi richiedesse quindi un iter più lungo rispetto ad altre realtà toscane.

Il secondo, quello principale, riguarda invece i lavori che stanno attualmente interessando Villa La Magia (includendo il restauro del parco e del giardino storico). Operazioni divise in più lotti per un totale superiore ai due milioni di euro, da attuare con i fondi del Pnrr. E sarà proprio la durata del cantiere a dettare i tempi del piano "Uffizi diffusi a Quarrata": la prima esposizione artistica sarà pianificata nei prossimi mesi e dovrebbe essere allestita nei locali della villa nelle settimane successive alla fine dei lavori (all’inizio del prossimo anno, quindi). Intanto, nelle prossime settimane dovrebbe essere girato un video di presentazione della villa, che dovrebbe rappresentare il "biglietto da visita" della Magia sul sito web della Galleria degli Uffizi (dove dovrebbe essere pubblicato più avanti, probabilmente nella sezione "Terre degli Uffizi"). E a breve potrebbero quindi esserci novità. "Il progetto sta andando avanti – ha precisato Romiti – e direi che per il momento tutto sta andando per il meglio. Restiamo fiduciosi".

Giovanni Fiorentino