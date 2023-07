Le nostre imprese sono resilienti "Ma servono meno burocrazia e nuove infrastrutture per crescere"

Un tessuto economico resiliente, con un trend positivo, fatturati in crescita e buone performance settoriali, interessato a strumenti di finanza agevolata e orientato agli investimenti e al minore indebitamento, anche se, a fronte delle dinamiche inflazionistiche e dell’effetto dei rincari di energia e materie prime, preoccupano l’assottigliamento dei margini di fatturato e il quadro generale che si prospetta nei prossimi mesi. Questa la fotografia che emerge dal primo Report economia della Cna Toscana Centro, presentato ieri nel corso dell’assemblea annuale della confederazione, che si è svolta negli spazi di Toscana Fair, alla presenza del presidente nazionale di Cna, Dario Costantini e dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. La ricerca ha analizzato i bilanci e i dati contabili di 665 aziende associate tra il 2017 e il 2022 (ricavi, spesa per consumi e spesa per retribuzioni), corredando i dati con un’indagine qualitativa online sulle aspettative e le tendenze, svolta su circa 500 imprese operanti nelle province di Pistoia e Prato, per le quali il 2022 ha visto una crescita dei ricavi pari al + 6,3%, ma anche consistenti aumenti dei costi. Luci ed ombre, insomma.

"Sicuramente le luci – ha sottolineato il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini – sono rappresentate dalle piccole e medie imprese di questo territorio, perché come bene evidenziato da questa ricerca sono indispensabili nel trainare tutta l’economia. Veniamo da anni che ci hanno lasciato profonde cicatrici, soprattutto perché non è stato sempre e da tutti riconosciuto il ruolo e quindi le esigenze che hanno le nostre imprese. Siamo in un periodo storico irripetibile – ha detto ancora Costantini – dove forse potremo cominciare a guardare avanti, nonostante una crisi energetica che è ancora in atto. Ho visto la ricerca, ho guardato i dati e ho provato ad immaginare come sarebbero quei dati se non ci fossero gli artigiani e i piccoli imprenditori: questo territorio assolutamente non avrebbe le stesse performance e non avrebbe la stessa resilienza, che comunque ha dimostrato in questi anni". Da qui un appello alle istituzioni, in particolare alla Regione. "I temi – ha affermato Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana centro – sono sempre gli stessi. La burocrazia pesa in maniera importante. È necessario un salto di qualità e questo lo deve fare la pubblica amministrazione. Non possiamo passare mesi in attesa di permessi che complicano la vita delle imprese. Servono le infrastrutture, anche quelle straordinarie, come il termovalorizzatore, che a mio avviso è un’infrastruttura importante, che sollecitiamo da tempo. Ma serve anche la capacità di individuare gli insediamenti produttivi oltre anche alla logica territoriale".

Patrizio Ceccarelli