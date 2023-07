"Le mura, nostra identità Per questo vanno tutelate"

Il segno di ciò che eravamo e di chi siamo diventati, ovvero collettività, città, e non un banale "mucchio di sassi", nei confronti delle quali, tra l’altro, "Pistoia si è distinta per assoluta indifferenza, rinunciando a farne una risorsa vitale per la propria comunità". Ma che le scelte (leggasi: errori) del passato debbano legittimare l’incuria e quindi le possibili demolizioni paventate dalla politica questo no. A intervenire sulla questione mura urbane e il dibattito attorno al loro abbattimento innescato dal consigliere Salvatore Patanè (Ale Tomasi Sindaco) è oggi il mondo degli storici e degli studiosi, che in una nota a firma Società Pistoiese di Storia Patria, Storia e città, Istituto Storico della Resistenza di Pistoia e Centro italiano di studi di storia e d’arte spiega il senso di conservare un monumento che parla di noi. "Non è compito degli storici locali interferire con le scelte delle amministrazioni cittadine, né s’intende venir meno alla consolidata tradizione di neutralità politica – si legge netta nota –. Senza quindi entrare nel merito delle ragioni economiche o di altra natura, ci preme però ricordare come le mura costituiscano un pezzo fondamentale della nostra identità cittadina".

"È indubbio che fin dall’Ottocento e con crescente virulenza nel secolo scorso, Pistoia si sia distinta per un’assoluta indifferenza verso questo importante segmento del suo patrimonio civico – proseguono –. Gli errori del passato però non possono giustificarci oggi nel proseguire lungo quel vecchio sentiero: fino a trasformare anzi l’incuria di un tempo in una deliberata postura liquidatoria. Le mura cittadine non sono un mucchio di sassi, ma uno dei modi attraverso i quali la Pistoia comunale ha preso coscienza di sé. Una consapevolezza del genere, ovviamente, non significa sacrificare ogni altra esigenza pubblica a un’imbalsamazione a tutti i costi dei loro avanzi. È invece compito di noi tutti individuare i modi migliori per reinserire questo pezzo di storia comune nel tessuto vivo della città, contemperando le tracce residue dell’antica ‘forma urbis’ con l’aspetto necessariamente diverso del moderno spazio urbano. Ma per far questo è necessario intanto impegnarci tutti insieme a conservare quanto delle nostre mura è fortunosamente sopravvissuto agli scempi della contemporaneità. Cosa, del resto, che l’attuale amministrazione si è già pienamente impegnata a fare tramite la stipula di una convenzione ad hoc con l’Università di Firenze".

linda meoni