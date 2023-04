Le mamme hanno ragione C’è speranza per la mensa

Il Consiglio comunale è iniziato ricordando due concittadini illustri scomparsi negli ultimi giorni, a interpretare la commozione di tutta la comunità è stato il sindaco, Luca Marmo che ha espresso il ringraziamento a Alberto Lucarelli e Fabiano Fini per quanto hanno dato alla comunità civile dell’intera Montagna. Fabiano Fini era presidente dell’Associazione Valle Lune, i cui soci sono intervenuti in gran numero, dopo Marmo ne ha parlato l’assessore Alice Sobrero ed ha concluso il ricordo Marco Coppi, amico e cugino di Fabiano che, con poche parole ha dato una consistenza quasi fisica all’assenza di Fabiano. Poi hanno preso il via i lavori consiliari con l’accorpamento dei punti riguardanti l’esternalizzazione della mensa, sulla quale le minoranze avevano proposto due diverse interrogazioni, le famiglie dei ragazzi hanno chiesto la parola ma, a causa di regole in essere, come ha spiegato la presidente del Consiglio comunale, Sandra Romagnani, non è stata concessa. Le loro ragioni sono state però presentate dalle minoranze e hanno dato vita a una interessante serie di riflessioni, la più imprevista è stata l’apertura proposta dal sindaco, Luca Marmo, sulla possibilità di mantenere attiva la cucina, non proprio un dettaglio visto che il cibo rischiava di arrivare alle scuole un’ora e mezzo dopo la cottura e le famiglie si erano manifestate parecchio contrarie.

Le parole di Franco Del Re, con una serie di richieste di chiarimento parecchio dettagliate e Carlo Vivarelli, più sintetico ma altrettanto efficace hanno raccolto l’attenzione e la risposta di Marmo non si è fatta attendere. Da quanto è emerso il fabbricato dove è ubicata la cucina dovrebbe essere di proprietà comunale e non regionale come era emerso in un primo momento. Così si salverebbe la qualità del cibo "sfido chiunque a mangiare un piatto di pasta confezionato un’ora e mezzo prima", ha detto Del Re ricordando che il servizio riguarda materna, elementare e alcuni ragazzi delle medie. In sintesi la prima battaglia l’hanno vinta le mamme con le buone maniere e tanta determinazione, adesso le cose dovranno prendere forma perché tra cucina e mensa ci saranno da armonizzare molte cose. Però un primo tassello di dialogo c’è.

Andrea Nannini