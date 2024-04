Le illustrazioni dell’artista Ginevra Ballati. Le foto di Sanchirico per le donne iraniane

Sono due le mostre inaugurate lo scorso fine settimana negli spazi espositivi della Biblioteca San Giorgio. Prima di due, "Pietre", nell’Art corner, dove sarà possibile scoprire (fino al 31 maggio) le illustrazioni realizzate dall’artista pistoiese Ginevra Ballati. Illustratrice di libri per bambini, libri di poesia, riviste e manifesti pubblicitari, la Ballati utilizza principalmente china, acquerello, acrilico e matita, lavorando quasi esclusivamente su carta in cotone, per realizzare opere in bilico tra astratto e figurativo, capaci di dialogare o entrare in contrasto con lo spazio che le circonda. Ibridi anche i suoi temi, legati al tema ricorrente della metamorfosi. Nelle vetrine e nello spazio espositivo si trovano invece le fotografie di Carmine Sanchirico, alla cui esposizione collaborano l’illustratrice iraniana Sahar Neishabori e l’Associazione Donne Libere Iraniane. In "La rosa e l’usignolo. Il canto della libertà", questo il titolo della mostra (fino al 26 aprile), è possibile compiere una sorta di viaggio nella cultura persiana, a partire appunto dalle fotografie, una serie di vedute alle quali l’artista ha associato una poesia scelta tra quelle composte dai più grandi poeti della letteratura persiana classica e contemporanea. Tutte le poesie hanno come tema la libertà e sono declamate in lingua farsi (lingua ufficiale dell’Iran), per preservarne la musicalità, dalle attiviste dell’Associazione Donne Libere Iraniane e Movimento Donna Vita Libertà, nei video accessibili attraverso il Qrcode presente nelle didascalie delle foto. La collezione fotografica è arricchita da una serie di illustrazioni realizzate dalla disegnatrice Sahar Neishaboori.

l.m.