Le grandi opere tallone d’Achille del territorio

Gabriele Galligani

Una decina di giorni fa il presidente della Toscana Eugenio Giani si è recato a Serravalle per un sopralluogo sul cantiere del raddoppio ferroviario. Con tono trionfalistico ha annunciato che i lavori per la nuova galleria saranno conclusi entro l’estate e che la nuova tratta sarà pronta entro il 2024. Se si rispettasse questo ennesimo cronoprogramma ci saranno voluti otti anni per concludere i lavori, nonostante in corso d’opera si sia deciso di lasciare a binario unico una parte consistente del tracciato, quella tra Montecatini Terme e Pescia. Naturalmente ai ritardi e ai disagi che questi hanno comportato ai cittadini nessun accenno.