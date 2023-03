Le forze politiche e i progetti in provincia

L’arrivo del megacolosso trevigiano Carron nella provincia pistoiese non sta convincendo tutte le forze politiche. L’obiezione ricorrente è quella che forse la Regione Toscana non potrà sostenere le convenzioni per così tanti utenti. Ma, se a Quarrata sindaco e giunta del Pd si stanno impegnando per far nascere le due Rsa nell’area ex Caselli, operazione che ha sollevato le critiche di Fratelli d’Italia e Lega, al contrario nel resto della Provincia sono state invece le amministrazioni di centrodestra a deliberare per la creazione di questi megacomplessi destinati agli anziani. Sulle due Rsa da 160 posti a Vicofaro sono state le opposizioni di centrosinistra invece a schierarsi in modo contrario nel consiglio comunale guidato da Tomasi. Stessa cosa sta succedendo a Serravalle. Una contraddizione che sta portando non poche perplessità. "Non è comprensibile che un’amministrazione non colga al volo un’occasione che offre servizi di cui tutti hanno bisogno – ha commentato il sindaco di Quarrata Romiti, del Pd – queste sono grandi opportunità per un’amministrazione, oltre ai servizi alla persona c’è la riqualificazione del territorio".

D.G.