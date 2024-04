Le firme e il brindisi. Grande soddisfazione tra i vertici del club: "Una svolta storica"

Ieri, attorno alle 16:45, in un pomeriggio milanese in apparenza come tanti altri, una pagina di storia del Pistoia Basket 2000 è stata scritta. Il ’closing’ tanto atteso è arrivato. E al momento della firme per ratificare l’ingresso degli investitori americani come soci di maggioranza, ecco scattare gli applausi dei protagonisti, fra i quali Steven Raso, l’unico della società a stelle e strisce presente fisicamente presso lo studio del notaio Gianluca Papetti. L’imprenditore statunitense ha il sorriso stampato sul volto all’uscita. Lo stesso sorriso dei vertici biancorossi: dal presidente Massimo Capecchi al direttore generale Ettore Saracca, passando per Francesco Giuseppe Cioffi, vicepresidente del club e presidente del Consorzio Pistoia Basket City, che deteneva le quote di maggioranza della società. A chiudere la giornata milanese, prima di ripartire alla volta di Pistoia, il brindisi di rito.

"Siamo ad un punto di svolta significativo per la nostra società – ha affermato Capecchi – E’ soltanto grazie all’impegno, ai sacrifici e agli investimenti fatti nel corso degli anni dal sottoscritto e da tutti i presidenti che mi hanno preceduto, così come dai consiglieri, soci, sponsor e consorziati che ci hanno sostenuto, se possiamo celebrare questo passaggio epocale per l’intero movimento cestistico italiano. Aver attirato l’attenzione di investitori stranieri, pronti a sbarcare a Pistoia con un progetto ambizioso e che punta concretamente alla crescita della società, lo intendo anche come un premio al lavoro che è stato fatto fino ad oggi". Al presidente biancorosso ha fatto eco il suo vice Cioffi. "Abbiamo compiuto un passo fondamentale, arrivato al termine di un percorso ricco di emozioni. Dopo aver battuto la Virtus Bologna, questa è un’altra enorme soddisfazione. Posso garantire che i soci che arrivano hanno un grande entusiasmo".

Puntuale pure l’intervento del direttore generale Saracca. "Da quando ho assunto questo incarico, ho sempre parlato dell’assoluta necessità di avviare un progetto pluriennale di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo societario che guardasse a dimensioni ben più ampie rispetto al nostro territorio pistoiese. Le nostre volontà sono state chiare fin dall’inizio delle trattative: consolidare le sinergie presenti attorno al mondo Pistoia Basket e instaurare rapporti con nuovi interlocutori che avessero la voglia di credere in un progetto complicato ma con concrete potenzialità. Finalmente si apre una fase nuova, che porta il nostro club – ha aggiunto Saracca – in una dimensione internazionale, con un azionista di maggioranza statunitense che siamo certi contribuirà a garantire quella stabilità societaria indispensabile per lo sviluppo del Pistoia Basket nei prossimi anni, rafforzando ulteriormente quello che è il nostro brand mediante quel valore aggiunto necessario per raggiungere gli obiettivi sportivi e societari".

