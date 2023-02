Le figure ricercate per l’estate 2023

Anche la bella stagione porta buone notizie. Con l’avvicinarsi della stagione estiva, tornano disponibili infatti anche una lunga serie di opportunità occupazionali prettamente legati alla stagionalità e spesso interessanti anche e soprattutto per i più giovani. Ed ecco posti di lavoro come animatori e accompagnatori turistici per vacanze in varie zone d’Italia e di Europa. È il caso, ad esempio, dei 20 posti disponibili per animatori sportivi (in gergo "activity leader") per attività di organizzazione e gestione di attività ricreative, culturali e sportive diurne e serali con coinvolgimento di studenti per azienda che opera nel settore dei servizi linguistici.

Per questa candidatura si richiede esperienza nella mansione e nel ruolo con ragazzi e bambini. Viene richiesta una disponibilità minima di due settimane pari alla durata di ogni singolo viaggio-studio.