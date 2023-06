Le due ruote a Quarrata Campionato toscano Domenica in scena il meglio degli allievi

Il primo dei due grandi eventi ciclistici ospitati nella corrente stagione dalla città di Quarrata sarà il campionato Toscano allievi in programma domenica prossima 2 luglio, mentre ricordiamo che a fine agosto con la prima tappa Quarrata-Serravalle Pistoiese si aprirà il Giro della Toscana-Memorial Michela Fanini femminile. La gara giovanile di domenica è stata presentata presso la sala consiliare del Comune che assieme alla locale Misericordia offre un prezioso e insostituibile apporto. C’erano il sindaco Gabriele Romiti, con il vice e delegato allo sport Patrizio Mearelli e l’assessore Anna Maria Turetti, il Governatore della Misericordia di Quarrata Damiano Guerrini, il presidente regionale del CONI Simone Cardullo e quello del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti.

Ha fatto gli onori di casa Alessandro Becherucci presidente provinciale del ciclismo e dell’Ocip, la società pistoiese nata nel 1982, che organizzerà l’evento con il patrocinio anche della Regione Toscana. La corsa quarratina (106 ad oggi gli iscritti) ricorderà personaggi stimati e conosciuti che al ciclismo hanno dato molto prima della loro scomparsa, come Sauro Coppini, Maurizio Poltri, Ivano Landi, Renzo Stinchetti, Mauro Biagini e Gabriele Niccolai. Nel loro ricordo previsti speciali traguardi volanti e il gran premio della montagna. La gara (campione uscente l’empolese Gerolamo Manuele Migheli) prevede il ritrovo presso i locali del Polo Tecnologico con partenza ufficiosa da Piazza Risorgimento mentre il via ufficiale alle 15,30 verrà dato alla Rotonda Martiri lungo Viale Europa in direzione Valenzatico. Ci sarà un primo circuito di km 8,900 per tornare alla Rotonda Martiri ed iniziare il primo dei 6 giri di km 12,1 comprendenti le brevi ma impegnative salite di Villa Zaccanti e Campiglio. Usciti dall’anello i corridori percorreranno ancora un paio di chilometri per tornare nel centro di Quarrata dove su via Corrado da Montemagno nei pressi del Comune, ci sarà l’arrivo al termine degli 83 km e mezzo, previsto tra le 17,30 e le 17,50.

Antonio Mannori