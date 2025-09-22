"Le donne non si devono dividere"

Durante l’ultima settimana abbiamo assistito a fatti che definire penosi è il minimo che si possa fare. Il consigliere comunale di Forza Italia Jacopo Bojola non ha trovato di meglio da fare che strappare i fazzoletti rossi che “Non Una di Meno“, movimento che si batte contro ogni forma di violenza di genere, aveva annodato alla ringhiera del Pozzo del Leoncino sulla Sala per ricordare le vittime di femminicidio.

La giustificazione – scrive Paolo Carrara (in foto), presidente della Fondazione Un raggio di Luce – è stata che si ripristinava l’integrità di un bene pubblico e si eliminava il degrado. Al di là dell’atto sono la povertà culturale e l’assoluta aridità umana a impressionare. Il Bojola si è fatto vanto di aver “ripulito” il monumento, una ringhiera installata nel 2019 a protezione del vero manufatto storico, e, cosa ancora più incredibile, ha trovato la solidarietà di Azzurro Donna, le donne di Forza Italia.

L’unica loro preoccupazione è stata, dopo una naturale e scontata riaffermazione della solidarietà alle vittime, di aiutare il loro compagno di partito a uscire da una situazione molto pesante. E’ in pratica il sostegno al patriarcato da parte delle stesse donne. Care amiche, solo la lotta comune e l’unità fra di voi, di ogni colore e passione politica, potrà ottenere qualcosa in momenti come l’attuale.

Come Fondazione Un Raggio di Luce sosteniamo da tanti anni l’emancipazione delle donne nel mondo, anche in situazioni in cui tradizioni culturali maschiliste e violenza fisica sono all’ordine del giorno, e ci fa male vedere in casa nostra le donne dividersi per meschine ragioni di partito. Avete la possibilità di cambiare le cose, ma se non prendete coscienza che solo attraverso un movimento unitario potete incidere sulla realtà, allora sprecherete una grande occasione.