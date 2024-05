"Le coincidenze non esistono"

Ottantotto anni, classe 1936, Luigi Bardelli si è spento pochi minuti dopo la mezzanotte tra e domenica scorsi nella sua casa di via dell’Amicizia nelle campagne di Sant’Alessio. Era malato da qualche tempo, ma ha lavorato fino all’ultimo e se n’è andato circondato dagli affetti dei suoi cari accanto: la moglie Franca, i figli Maria Chiara, Giovanni e Paola. Lavoratore instancabile, il giorno prima di morire aveva presieduto una call con alcuni dei suoi più fidati collaboratori. Come ha ricordato il vescovo di Pistoia Fausto Tardelli, Bardelli è scomparso in una data molto particolare: non solo il giorno dell’Ascensione (che ricorda la definitiva salita al cielo di Gesù Cristo), ma anche la giornata mondiale dedicata alle Comunicazioni sociali.

"Le coincidenze – ha commentato monsignor Tardelli – non esistono e questo non possiamo che interpretarlo come un segnale importante. Senza dimenticare che la data di oggi (ieri per chi legge, ndr) è dedicata all’apparizione di Maria a Fatima. Quella Maria – ha concluso il vescovo – alla quale Bardelli era tanto legato e alla quale ha voluto dedicare la sua fondazione".

co.da.